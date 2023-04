Déclaration impôts 2023 en ligne : 10 raisons de la préférer

La déclaration de revenus par internet est obligatoire. (© Adosbestock)

La déclaration de revenus par Internet est obligatoire, sauf cas particuliers. Mais savez - vous qu'elle offre certains avantages par rapport à la déclaration papier ?

L'accès au service en ligne

1 - Le service de télédéclaration des revenus 2022 sera accessible à partir du 13 avril. Vous serez informé de son ouverture par email.

2 - Vous pourrez y accéder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en vous connectant au site www.impots.gouv.fr, en cliquant sur l’onglet «Votre espace particulier», puis en saisissant votre numéro fiscal et votre mot de passe.

Bon à savoir : Si vous n’avez pas encore de mot de passe, vous devez en créer un. Pour cela, munissez-vous de votre numéro fiscal, de votre numéro d’accès en ligne (inscrit sur votre dernière déclaration) et de votre revenu fiscal de référence de 2021 (inscrit sur votre dernier avis d’imposition).

Une déclaration d'impôts 2023 personnalisée

3 - Votre déclaration en ligne sera pré-identifiée et préremplie des principaux revenus que vous et votre conjoint ou partenaire avez perçus en 2022.

4 - Vous validerez ou modifierez vos informations personnelles (état civil, adresse, situation de famille, personnes à charge), puis vous sélectionnerez les rubriques de revenus et de charges qui vous concernent. Seuls les écrans correspondants vous seront proposés.

5 - Vous corrigerez les montants préremplis inexacts et ajouterez vos revenus et charges de 2022 non connus du fisc.

6- Vous validerez votre saisie afin de transmettre votre