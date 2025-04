Déclaration de revenus : pourquoi la nouvelle case 3EX n'est d'aucune utilité ?

Quel lien entre la case 3EX de la déclaration d'impôts 2025 et le PEAC ? ( Crédits photo: © Lozz - stock.adobe.com)

Vous avez commencé à vous plonger dans votre déclaration de revenus ? Une nouvelle case est apparue cette année : la case 3EX. Mais, en réalité, celle-ci n'est d'aucune utilité. En voici la raison.

Depuis le 10 avril, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Parmi les nouveautés de cette année, une case supplémentaire a fait son apparition : la case 3EX, censée permettre de déclarer le montant des éventuelles plus-values réalisées grâce à un Plan d'épargne avenir climat, ou PEAC. Seul bémol : ce contrat d'épargne n'était jusqu'à présent commercialisé par aucune banque traditionnelle ou en ligne. Tout juste créée, la nouvelle case 3EX ne sert donc à rien.

Pourquoi la nouvelle case 3EX des déclarations de revenus ne sert-elle à rien ?

Parmi les nouveautés apparues sur le formulaire de déclaration des revenus perçus en 2024, une nouvelle case a fait son entrée : la case 3EX. Intitulée "Gain net exonéré sur retrait de plan d'épargne avenir climat (PEAC)", cette case est censée permettre de déclarer les plus-values générées lors d'un retrait sur un nouveau type de placement, le fameux Plan d'épargne avenir climat. Or, jusque très récemment, aucune banque traditionnelle ou en ligne ne proposait un tel type de contrat.

Bien que l'ouverture d'un tel placement soit théoriquement possible depuis le 1er juillet 2024, la case 3EX n'est donc d'aucune utilité cette année. Dès le mois de juin 2024, la plupart des établissements s'étaient d'ailleurs montrés sceptiques vis-à-vis de ce nouveau contrat d'épargne. Interrogée par le site d'information financière MoneyVox, la Macif avait effectué la déclaration suivante : "C'est un produit dont la cible apparaît limitée au regard de l'offre existante de livrets […]. À ce jour, la Macif n'envisage pas d'intégrer ce produit à sa gamme […]".

La case 3EX va-t-elle devenir utile pour la déclaration d'impôts de 2026 ?

Si souscrire un PEAC était jusqu'à présent impossible, les choses sont en train de changer. En effet, le groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d'Epargne) a annoncé vouloir lancer la commercialisation du Plan d'épargne avenir climat en ce mois d'avril 2025. Les clients des Banques Populaires sont d'ailleurs désormais invités à prendre contact avec leur conseiller bancaire pour demander à ouvrir un PEAC sur la page web dédiée à ce produit d'épargne.

Si les nouveaux souscripteurs d'un Plan d'épargne avenir climat effectuent des retraits générant des plus-values au cours de cette année, ils devront donc les indiquer en case 3EX lors de la campagne 2026 de déclaration des revenus. Cette nouvelle case pourrait donc devenir utile l'année prochaine à quelques épargnants ayant fait le choix de souscrire un PEAC, à la condition, bien entendu, que ce dernier leur ait permis d'engranger des plus-values.

Pourquoi le PEAC n'intéresse-t-il pas les banques ?

Le manque d'engouement devant le Plan d'épargne avenir climat de la part des banques n'est pas un hasard. Nombreuses sont les enseignes à estimer que le potentiel de ce contrat est faible, en raison notamment de la concurrence d'autres placements, plus sûrs et plus simples, à l'image du Livret Jeune ou du Livret A. En effet, les sommes investies dans un PEAC ne bénéficient pas d'une garantie en capital, contrairement aux livrets d'épargne.

S'adressant aux parents d'enfants de moins de 21 ans, le PEAC a pour objectif de leur permettre de préparer leur avenir en investissant dans des "titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique". Le rendement de ce contrat est donc lié à la performance des titres acquis, et ne peut pas être connu à l'avance. Les gains générés sont en revanche exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à l'image des livrets réglementés.