Taux, plafond… Les subtilités du nouveau plan d’épargne avenir climat

(Crédits photo : © Bordinthorn - stock.adobe.com)

Plan d'épargne avenir climat : tel est le nom d'un probable nouveau contrat d'épargne destiné aux enfants. Avec un taux qui devrait dépasser celui du Livret A, faut-il d'ores et déjà envisager d'en ouvrir un ?

Afin de favoriser le financement d'une économie plus verte, le gouvernement envisage de lancer un nouveau produit d'épargne à destination des enfants mineurs : le Plan d'épargne avenir climat . Les fonds collectés par son intermédiaire devraient être dirigés vers le financement de la transition écologique. Côté épargnant, le gouvernement a annoncé un taux potentiellement supérieur à celui du Livret A, soit 3 % actuellement. Mais ce contrat doit être envisagé dans sa globalité en raison de certaines spécificités. Quelles sont-elles ?

Un taux supérieur à celui du Livret A… théoriquement

Depuis le 1er février 2023, le taux du Livret A est de 3 %. Une rémunération qui lui redonne de l'attractivité, mais qui pourrait être surpassée par celle du futur Plan d'épargne climat. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d'une interview sur BFMTV. Des propos qu'il a ensuite précisés et nuancés dans un point presse : la rémunération "devrait" être supérieure à celle du Livret A. Rien de certain donc.

Pour le moment, le ministre de l'Economie reste prudent, et a ajouté "qu'il n'a pas de chiffre précis à donner sur le taux de rémunération de ce plan car ce ne sera pas, par définition, un taux garanti". En effet, le fonctionnement du Plan d'épargne avenir climat sera très différent de celui du Livret A. Ce nouveau placement sera destiné uniquement aux mineurs, et orienté sur du long terme, puisque les sommes déposées ne pourront, en principe, être récupérées qu'à la majorité du titulaire.

Le Plan d'épargne avenir climat, un contrat à envisager sur du long terme

Alors que l'argent déposé sur un Livret A est entièrement disponible, celui du Plan d'épargne avenir climat sera bloqué pendant plusieurs années, jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Bruno Le Maire a toutefois précisé qu'un cas de déblocage anticipé sera prévu, en cas d'accident de la vie, mais les contours de ces dispositions sont encore flous. Toujours est-il que les parents ou les grands-parents qui choisiront d'en souscrire un devront prendre en compte cette particularité, et ne pas envisager l'ouverture d'un Plan d'épargne avenir climat pour de l'épargne de précaution.

Ce blocage jusqu'à la majorité de l'enfant peut toutefois présenter un intérêt aux yeux des personnes choisissant de l'ouvrir. En effet, les versements seront ainsi préservés de tout retrait intempestif jusqu'aux 18 ans du titulaire. Une idée que reprend l'économiste Philippe Crevel : "Les parents et grands-parents pourront être sensibles à l'idée que l'argent placé sera bloqué jusqu'à la majorité du jeune détenteur même si, en France, la liquidité est sacrée".

Quel sera le niveau de risque du Plan d'épargne avenir climat ?

Parmi les informations qui sont en attente de précision, celle du niveau de risque pris par les épargnants avec ce contrat est particulièrement sensible. En effet, le capital déposé sur le Plan d'épargne avenir climat ne sera pas garanti à 100 %, mais "quasiment garanti" comme l'a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances. Autrement dit, il sera possible de perdre une partie de sa mise. Le gouvernement évoque la mise en place d'une garantie en capital à terme à hauteur de 99 %, uniquement lors d'un retrait à l'échéance, c'est-à-dire aux 18 ans de l'enfant.

Les fonds collectés par l'intermédiaire du Plan d'épargne avenir climat devront être affectés à la transition écologique, dans les "PME vertes, dans les batteries électriques, l'hydrogène vert…" évoque Bruno Le Maire. Mais l'arbitrage, automatique, entre les différents types de placements sera différent en fonction de l'âge de l'enfant.

Plus l'échéance de la majorité se rapprochera, plus l'argent sera orienté vers des actifs plus sûrs tels que des obligations vertes. À contrario, plus l'enfant sera jeune, plus les investissements seront risqués. Il faudra toutefois attendre davantage de précisions sur ce sujet crucial, comme le souligne Philippe Crevel : "La question de la garantie du capital à terme sera sans nul doute regardée de près par les parents".