Déclaration de revenus : la campagne 2023 est ouverte, jusqu'au 6 juin

( AFP / ETIENNE LAURENT )

Les Français peuvent déclarer leurs revenus 2023 à partir de jeudi 11 avril, et jusqu'au 6 juin pour une partie d'entre eux. Pour la première fois, il est possible -pour les situations simples"-, de le faire sur smartphones et tablettes via l'application des impôts.

"Le service de déclaration en ligne sera actif dans la journée", pour tout le monde, "avec des dates limites s'étalant du 23 mai pour la zone 1 au 6 juin pour la zone 3 ", a indiqué le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave, lors d'une conférence de presse à Bercy. La zone 1 concerne les départements 1 à 19, la zone 2 les départements 20 à 54 et la zone 3 tous les autres départements, y compris les DOM-TOM. Pour ceux qui les utilisent, les déclarations papier sont transmises cette année depuis le 29 mars et jusqu'au 26 avril.

Le ministre a signalé une "nouveauté" : on pourra désormais déclarer ses revenus sur l'application impots.gouv. Mais attention, cela ne concerne pour le moment que les "situations simples ne nécessitant pas de saisie complexe", a-t-il précisé.

Dans la même logique de "simplification", les indépendants pourront cette année recourir à la correction en ligne, "c'est-à-dire pouvoir corriger les données sociales déclarées après la fermeture du service de déclaration", a ajouté Thomas Cazenave.

Barême revalorisé

Le barème de l'impôt sur le revenu a par ailleurs été revalorisé de 4,8% pour 2023, après déjà 5,4% l'année précédente, "une mesure très forte pour protéger les Français face à l'inflation" , a estimé le ministre. Le montant "à partir duquel nos concitoyens ne sont pas imposés a été augmenté de près de 1.000 euros entre 2022 et 2024", a-t-il dit.

Alors que les finances publiques sont à la peine, avec un déficit public 2023 plus élevé que prévu et une année 2024 qui ne le verra baisser que très peu, M. Cazenave a insisté sur la lutte contre la fraude déclarative, qui "contribue à consolider (les) finances publiques" du pays.

Selon lui, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont déjoué en 2023 "dès la déclaration de revenus" des tentatives de fraude ou des erreurs pour un total de 186 millions d'euros. "Là où certains voudraient augmenter les impôts, commençons déjà par mieux les recouvrer", a-t-il lâché.

Les contribuables peuvent se faire aider gratuitement pour leur déclaration par l'Ordre des experts-comptables, dès jeudi sur le site allo-impot.fr, et à partir du 22 mai au numéro vert 0800 065 432.