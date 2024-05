Déclaration 2024 : mobilisez toutes les aides fiscales pour le grand âge

(Crédits photo : Adobe Stock - )

De nombreux investissements pour adapter son logement et employer des aides à domicile permettent de bénéficier de crédits d'impôt. Mais attention pas tous.

Les ménages qui, en 2023, ont eu recours à une aide à leur domicile, ceux qui ont dû adapter leur logement à leur perte d'autonomie ou faire face au coût d'hébergement en maison de retraite, bénéficient d'avantages fiscaux. Pour l'emploi d'une aide à domicile (ménage, auxiliaire de vie…), un crédit d'impôt égal à 50 % des sommes à leur charge leur est accordé. Ces frais sont retenus dans un plafond annuel qui peut atteindre 15.000 € pour un couple de plus de 65 ans (20.000 € si le foyer compte une personne invalide, titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité).

Attention, les frais pour l'entretien du jardin, eux, ne sont pris en compte qu'à hauteur de 5 000 €. Les personnes qui ont réalisé des travaux d'adaptation de leur logement (douche à l'italienne, volets roulants…) ont aussi droit à un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses, retenues dans la limite de 5000 € (célibataire) ou 10.000 € (couple marié ou pacsé), plus 400 € par personne à charge. Et ce, à condition que l'un des membres du foyer fiscal soit invalide à 40 % au moins, titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) ou éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie (même s'il ne la touche pas). Pour celles qui ont déjà équipé leur logement entre 2019 et 2022, les dépenses de 2023 n'ouvrent droit au crédit d'impôt qu'à hauteur du plafond non consommé, sauf à avoir déménagé, auquel cas les compteurs sont remis à zéro. Tous les ménages, même ceux non imposables bénéficient de ces crédits d'impôt puisque la part de l'avantage fiscal qui dépasse l'impôt dû en 2024 sera remboursée cet été.

Ce n'est pas le cas en revanche de la réduction d'impôt accordée aux personnes hébergées en maison de retraite, en Ehpad ou en établissement de soins de longue durée. Ces dépenses ouvrent droit à un bonus fiscal égal à 25 % des frais payés (hors soins) dans la limite de 10.000 € par personne hébergée (soit 5000 € d'économie maximum pour un couple). La part de l'avantage fiscal qui dépasse l'impôt dû en 2024, elle, n'est pas remboursée. Les ménages non imposables n'en bénéficient donc pas. Un amendement au projet de loi de finances pour 2024 avait proposé de transformer cette réduction en crédit remboursable mais la mesure, jugée trop coûteuse, n'a pas été retenue.

Ne déduisez pas les avances déjà reçues

C'est à la rubrique « Réductions et crédits d'impôt » de la déclaration en ligne qu'il faut inscrire ces frais payés en 2023. Pour ceux qui remplissent une déclaration papier n° 2 042, il faut aussi se procurer l'imprimé complémentaire n° 2 042 Rici s'il n'a pas été envoyé (à télécharger sur impots.gouv.fr ou à réclamer à son centre des finances). Pour les frais d'emploi à domicile, déclarez l'intégralité des frais même si vous avez bénéficié de l'avance immédiate du crédit d'impôt en 2023. Le fisc ajoutera l'avance reçue à l'impôt dû sur les revenus de 2023 avant de déduire le crédit d'impôt définitif accordé.