De l'«e-timbre» à son ancêtre vermillon à 1 franc : histoire du célèbre timbre rouge

À l'effigie de Marianne et destiné aux lettres prioritaires, le fameux timbre rouge ne sera plus imprimé. Avec la création de «l'e-lettre rouge» par la poste, ce timbre vieux de 173 ans voit son histoire s'achever.

Rouge et à l'effigie de Marianne, il est bien connu des Français. Le timbre destiné aux lettres prioritaires va disparaître en 2023, ou plutôt se « numériser », comme l'explique le groupe la Poste. Une décision en lien avec la création de l'« e-lettre rouge ». Celle-ci sera envoyée depuis le site internet laposte.fr jusqu'à 20h la veille, puis elle sera imprimée par La Poste avec ledit timbre directement incrusté sur l'enveloppe. S’ils ne seront désormais plus imprimés, les timbres de couleur rouge auront pourtant accompagné les lettres manuscrites pendant plus de 170 ans.

L'histoire qui démarre en 1849 : « En France, le premier timbre de couleur rouge apparaît en avril de cette année-là, on l'appelle le 1 franc vermillon. Il fait partie de la première émission de timbres d'usage courant français, émise le 1er janvier 1849 », raconte Marthe Bobik, chargée des collections philatéliques au musée de la poste. À l’époque, il existe le timbre « noir ceres » pour envoyer des lettres simples, le timbre orange à 40 centimes et le fameux timbre rouge pour les courriers plus lourds. « Il est très souvent confondu avec le timbre orange dans les premiers bureaux de postes mal éclairés. Si bien qu'il est rapidement retiré du marché et qu'il est aujourd'hui le timbre le plus recherché des philatélistes parce que très rare », note Marthe Bobik. En tout, 509.700 timbres vermillon seront tirés et le stock restant de 112.400 exemplaires sera détruit le 21 juillet 1851.

1969 et le lancement de la lettre prioritaire

Le rouge sur les timbres est très vite utilisé pour d'autres occasions. Par exemple, c'est à nouveau de cette couleur que seront les timbres lancés pour soutenir la Croix Rouge pendant la première guerre mondiale d'abord, puis pendant la seconde. Ce produit est vendu à des tarifs spéciaux et une part du prix est versée à l'association. « Le rouge c'est une couleur qui impacte l'iris. Il donne un aspect important et urgent immédiatement », analyse Sébastien Richez, historien pour le groupe La Poste, à propos de ces plaquettes spécifiques.

Toutefois, l'usage du timbre rouge tel qu'on le connaît aujourd'hui est plus récent : « C'est en 1969, avec la création des deux tarifs postaux que le timbre rouge devient celui de la lettre prioritaire tandis que le timbre vert est utilisé pour les envois moins urgents », détaille Marthe Bobik, ajoutant qu'à l'époque, La Poste base sa communication sur les notions de « courrier normal » et de « courrier moins pressé ». « Aujourd'hui, le timbre rouge n'existe pas sans son corollaire le vert », complète Sébastien Richez. L'historien confirme que cette réforme plus que cinquantenaire vient bouleverser le fonctionnement de La Poste et doit lui permettre de mieux traiter le courrier.

Vers l'« e-timbre rouge » en 2023

Depuis 2011, la poste entame une autre réforme, celle du numérique : « Cette année-là, la Poste a lancé son service de courrier en ligne », rappelle Sébastien Richez, avant d'ajouter : « Au même moment, le timbre vert devient celui des engagements plus écologistes du groupe puisque la Poste fait le choix d'acheminer autrement que par avion ou par trains à grande vitesse son courrier ».

Le timbre rouge n'échappe donc pas aux évolutions du numérique. Tiré à 320 millions d'exemplaires en 2021 rapporte la Poste, en janvier 2023 il n'existera qu'en numérique. « C'est une évolution somme toute assez logique. La société évolue et le courrier fait de même », conclut Sébastien Richez.