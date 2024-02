De 100 à 200 euros : les places de parking coûtent cher dans les grandes villes françaises

C'est évidemment Paris qui remporte la palme de la ville la plus chère, avec un prix moyen mensuel de 207,50 euros pour se garer. (illustration) (Hans / Pixabay)

Trouver une place de parking en ville est non seulement un casse-tête pour les automobilistes, mais cela coûte en plus cher une fois le sésame dégoté. Le stationnement dans une agglomération est en effet une dépense non négligeable pour les propriétaires de voitures. L'entreprise de parkings partagés Zenpark a dévoilé fin janvier 2024 une étude qui se penche sur les tarifs de stationnement en fonction de la ville dans laquelle on se trouve, rapporte Capital mercredi 7 février 2024.

Plus de 100 euros dans les grandes villes

Dans l’Hexagone, la moyenne nationale du prix d'une place de parking est de 87,95 euros par mois. À Marseille, ce tarif grimpe à 151,50 euros en moyenne, ce qui fait de la cité phocéenne la deuxième ville la plus chère de France – derrière Paris, évidemment, comme détaillé plus bas.

À Lyon, les tarifs s'élèvent à 111,10 euros par mois en moyenne, soit un peu plus que Toulouse, où la location mensuelle moyenne est de 107,50 euros. Lille et Montpellier affichent, quant à elles, des prix similaires avec des tarifs moyens de 103,30 euros et 101,60 euros par mois pour les résidents.

Paris la plus chère, sans surprise

Bordeaux se démarque avec des tarifs plus abordables, la location mensuelle d'une place de parking coûtant en moyenne 91 euros. Nantes suit avec un coût moyen de 75 euros par mois. En revanche, Rennes et Strasbourg offrent les tarifs les plus compétitifs, avec des moyennes respectives de 68,50 euros et 58 euros par mois.

C’est bien évidemment Paris qui décroche la palme de la ville la plus onéreuse en termes de stationnement. Si les tarifs varient en fonction des arrondissements, la moyenne mensuelle pour se garer dans la capitale est de 207,50 euros. Dans les rues, les résidents bénéficient d'un tarif préférentiel grâce à un abonnement qui coûte 45 euros par eux. Mais les touristes eux, doivent dépenser jusqu'à 75 euros pour six heures de stationnement par jour.