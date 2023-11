Dans un marché immobilier difficile, la nue-propriété est un bon choix-iStock-Midnight Studio

Rappel de définition

Si la pleine propriété associe la nue-propriété et l'usufruit, la nue-propriété définit, elle, la propriété sans l'usufruit. Celui-ci est donc le droit d'une autre personne. Vous ne pourrez ni habiter ni louer ce bien, et ne devrez pas non plus vous acquitter de la taxe foncière. Il s'agit donc d'un capital bloqué sous forme d'immeuble, jusqu'au terme de l'usufruit, lorsque le démembrement cesse et que la pleine propriété revient au nu-propriétaire.

Pourquoi est-ce intéressant ?

Lorsqu'on souhaite constituer un patrimoine, on investit une somme, dans le but de la faire fructifier, de réaliser une plus-value. Or la décote du prix d'achat en nue-propriété est importante : elle peut atteindre 50% ! Cela signifie qu'au terme du contrat, si le bien vaut le même prix, la décote représente une plus-value. En plus cette plus-value issue de la décote ne sera pas imposable si l'acheteur décide de vendre le bien en pleine propriété à terme. C'est la valeur vénale du bien au départ qui est considérée. En revanche, les frais de notaire à l'acquisition seront calculés sur le prix d'achat de la nue-propriété, ce qui les réduit nettement.

Pourquoi maintenant ?

La nue-propriété est un investissement intéressant, mais le devient particulièrement dans un marché difficile à appréhender. Cette solution est un placement à long terme, et par là-même il n'est pas chahuté par les soubresauts à court terme. Si vous investissez dans un lieu où la demande augmente, vous êtes assuré de voir la valeur du bien rester au même niveau, voire augmenter, ce qui vous assure une plus-value au moins grâce à la décote de départ. La contrepartie est l'absence de liquidité de l'investissement, à prendre en compte dans vos projections d'épargne et de dépenses.

Le combo parfait

La valorisation de votre investissement se fait par la reconstitution de la pleine propriété à terme, doublée de la progression de la valeur de l'actif, en particulier sous le coup de l'inflation. Tout ceci mêlé à une fiscalité attrayante, et vous voilà avec un combo patrimonial parfait si vous pouvez bloquer de l'argent pendant une longue période (15 à 20 ans).