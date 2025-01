Dans quels cas est-il intéressant d’opter pour la location nue?

À noter

À caractéristiques équivalentes, un logement meublé se loue de 5% à 30% plus cher qu’un logement vide. La location meublée bénéficie également d’un régime fiscal plus favorable. Pour cela, elle est souvent considérée comme plus rentable. Toutefois, le rendement d’un bien meublé peut être grevé par les changements de locataires plus fréquents, un risque de vacance locative plus élevé et des coûts d’entretien plus importants.