Dans ces trois villes, les bouchons ont augmenté en 2023 et pèsent sur la facture des automobilistes

Sur les 25 villes françaises étudiées, 10 ont enregistré en 2023 une hausse du temps passé dans les bouchons. (illustration) (Jwvein / Pixabay)

C'est une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie et pour la planète : l'augmentation des temps de trajets en voiture. Dans de nombreuses grandes villes du monde, les embouteillages se sont en effet intensifiées ces dernières années, selon les données de circulation récoltées par TomTom et dévoilées ce mercredi 10 janvier 2024. Sur les 25 villes françaises étudiées, 10 ont ainsi enregistré un allongement des temps de déplacement en voiture en 2023, rapporte Capital .

« Seulement » 36 heures de perdues à Saint-Étienne

Avec 120 heures en moyenne perdues dans les bouchons en 2023 en heure de pointe en centre-ville, Paris arrive en tête de liste des villes les plus embouteillées. La capitale est suivie de Bordeaux, avec 111 heures perdues dans les embouteillages, et Lyon, avec 89 heures passées immobile derrière son volant.

Les villes de Saint-Étienne, Reims et Le Mans enregistrent quant à elles les embouteillages les plus faibles, avec 36 heures de perdues sur la route pour la première et 40 heures pour les deux autres. Pour expliquer ce phénomène, l'étude de TomTom évoque avant tout des « causes réglementaires » . « Les municipalités veulent réduire les vitesses de circulation pour diminuer les accidents » , développe Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom.

Des émissions de CO2 en hausse aussi

À ce phénomène, il faut ajouter le nombre d'intersections, de feux et de travaux dans la ville, précise Capital . Et cet allongement des temps de trajets n'est pas sans conséquence. Les automobilistes qui passent plus de temps dans les bouchons consomment davantage de carburant – et polluent plus.

Selon TomTom, à Paris, « le trafic fait augmenter de 45 % le budget carburant d'un conducteur d'une voiture à essence » . Un surcoût qui se limite à 9 % à Saint-Étienne. Il faut ajouter à cela la hausse des prix du carburant ces dernières années. Quant à l'aspect environnemental, chaque voiture coincée dans les embouteillages continue d'émettre du CO2. À Paris, TomTom estime ainsi à 45 % la hausse de l'impact carbone d'un conducteur avec l'augmentation des bouchons.