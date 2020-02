Dans certaines régions, les locataires doivent faire moins d'efforts pour payer leur loyer

La solvabilité des locataires varie d'une région à l'autre, selon une étude menée par le réseau immobilier Blue. Dans le Grand Est, les habitants, en moyenne, gagnent près de six fois le montant de leur loyer. Le ratio est bien différent en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur.

Les locataires du Grand Est seraient les plus avantagés de France. C'est en tout cas ce qu'indique un baromètre du réseau immobilier en ligne Blue, relayé par BFM Immo ce jeudi 30 janvier. Celui-ci pointe les régions dans lesquelles les locataires disposent des plus gros revenus par rapport à leur loyer.

Dans la région Grand Est, les habitants gagnent 5,7 fois plus que le loyer moyen demandé. Le podium est complété par le Centre-Val de Loire et la Bourgogne Franche-Comté. Les locataires de ces deux régions ont des revenus 4,9 fois supérieurs à leur loyer. Suivent les Pays de la Loire (4,7), la Bretagne et la Normandie (4,6). Le bas du tableau, lui, est occupé par les Hauts-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Là-bas, les locataires gagnent 3,6 fois leur loyer. En Ile-de-France, le chiffre est similaire (3,7).

Des délais variables pour trouver un logement

Autre enseignement de ce baromètre : le délai pour trouver un logement est aussi très variable. Seulement 13 jours en moyenne sont nécessaires dans le Centre-Val de Loire, contre 17 en Bourgogne-France-Comté, 18 dans les Pays de la Loire et 20 dans les Hauts-de-France.

Les chiffres sont bien différents - sans surprise - dans des zones tendues, comme en région parisienne. Là-bas, un locataire met 40 jours pour trouver son logement. Toutefois, c'est encore pire dans le Grand Est (44 jours) et en Corse (45). Ces délais s'expliquent notamment par le manque d'offres sur les marchés locaux.