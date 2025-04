D’où vient l’argent des banques?

Comment les banques utilisent-elles l’argent collecté par vos placements?

En règle générale, les épargnants ignorent à quoi servent leurs dépôts. La seule exception concerne les livrets d’épargne règlementée. Ainsi, une partie des sommes collectées sur le Livret A, le LDDS et le LEP sont utilisées pour financer des projets d’intérêt général. Cela inclue la construction de logements sociaux ou d’infrastructures publiques et le soutien apporté aux petites et moyennes entreprises.