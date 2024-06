Combien de billets faut-il pour avoir un matelas de billets?

Conserver de l’argent liquide chez soi présente des risques: votre argent peut être perdu. Les placements bancaires s’avèrent plus fiables.

Sommaire:

Le matelas de billets plébiscité par les ménages

Garder de l’argent liquide chez soi pour épargner

Remplir un matelas de billets implique de posséder de grosses économies

Matelas de billets: une fausse bonne idée

Le matelas de billets plébiscité par les ménages

La Banque de France pointe un paradoxe: l’usage des espèces recule dans la vie quotidienne mais la demande de billets de banques culmine à son plus haut niveau. Autrement dit, les ménages retirent de plus en plus d’argent liquide mais l’utilisent de moins en moins au quotidien. Les émissions nettes de billets par la Banque de France augmentent sans cesse. Elles sont passées de 30 milliards d’euros en 2002 à près de 185 milliards d’euros fin 2021. En 2019, seulement 15% des émissions nettes cumulées (145 milliards d’euros au total) ont servi pour des transactions domestiques. La Banque de France estime que 25% de cette somme (35 milliards d’euros) ont été utilisés à des fins de thésaurisation.

Le montant de l’argent liquide détenu par les ménages dans l’Hexagone serait passé de 132,5 milliards d’euros en 2012 à 225 milliards d’euros en juin 2020, soit environ 3360 euros par Français. La thésaurisation s’est accentuée avec la Crise du Covid-19: selon un sondage Opinionway d’août 2022, le volume de numéraire a atteint 275 milliards d’euros fin juin 2022.

Garder de l’argent liquide chez soi pour épargner

D’après une enquête de la BCE, en 2016, 24% des Européens indiquaient «détenir de l’argent liquide hors de leur compte bancaire comme réserve de précaution ou comme moyen d‘épargne». Dans un sondage réalisé en août 2022 par OpinionWay pour AuCoffre.com, 14% des personnes interrogées estiment que garder des espèces chez soi est le moyen le plus approprié pour épargner. C’est 5 points de plus par rapport à la précédente enquête réalisée en mai 2021. Cette méthode d’épargne se place derrière le Livret A (27%) et l’investissement immobilier (19%), mais devant l’assurance-vie (13%).

Quelle somme d’argent liquide faut-il conserver chez soi? Il est légal de conserver de l’argent liquide chez soi. Toutefois, le montant total est plafonné à 10.000 euros par personne.

Remplir un matelas de billets implique de posséder de grosses économies

La quantité d’argent nécessaire pour remplir un «matelas de billets» dépend notamment de la valeur faciale de vos billets. Pour une surface égale (celle du matelas), vous pouvez entasser des billets de 5 euros ou de 500 euros, par exemple. La somme finale diffère. Toutefois, le nombre de billets pouvant être entassé diffère aussi car les billets changent sensiblement de taille selon leur valeur faciale. Les billets de 10 euros mesurent 12,7 x 6,7 cm et les billets de 50 euros mesurent 14 x 7,7 cm.

Pour remplir un matelas classique d’une surface de 140 x 200 cm en disposant les billets à plat et sans espace entre eux, il faudrait:

329 billets de 10 euros, soit 3290 euros,

260 billets de 50 euros, soit 13.000 euros.

Matelas de billets: une fausse bonne idée

Il est pratique d’avoir des espèces chez soi. Toutefois, détenir une grosse somme d’argent liquide présente des risques, notamment celui d’être cambriolé. L’argent liquide et les bijoux sont les biens les plus recherchés. En outre, la majorité des contrats d’assurance habitation n’indemnisent pas le vol d’argent liquide.

Une majeure partie des ménages ayant d’importantes sommes d’argent sous leur matelas disent se méfier du système bancaire et craindre une faillite. Pourtant, les sommes conservées sur les livrets d’épargne ou les comptes courants sont garanties jusqu’à 100.000 euros par personne et par établissement bancaire. En conséquence, votre argent est mieux protégé à la banque que chez vous.

Par ailleurs, conserver son argent chez soi, c’est se priver des intérêts de l’épargne et s’exposer davantage à l’inflation. Il existe de nombreux placements pour vous permettre de faire fructifier votre argent en fonction de vos projets à court, moyen ou long terme. En optant pour des livrets règlementés comme le Livret A , le Livret de développement durable ou le Livret d’épargne populaire , votre épargne est au moins partiellement garantie. Vous pouvez piocher dedans à tout moment. L’assurance vie-vous permet de vous constituer un capital tout en facilitant votre succession. Le PER est un outil précieux pour préparer votre retraite. Il est possible d’investir dans l’immobilier à partir de quelques milliers d’euros grâce à la « pierre papier ». Enfin, quand vous souhaitez vous lancer en Bourse, le PEA est un bon véhicule.