Crise énergétique : l’éclairage public des communes a diminué de 20 %, une baisse « historique »

La consommation d'électricité liée à l'éclairage public a enregistré une baisse « historique » de 20% durant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4 heures, a indiqué mardi 27 décembre le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis dans un communiqué .



Cette baisse a été enregistrée en « cœur de nuit » , entre minuit et 4 heures du matin, par rapport à la même période en 2021, précise encore Enedis, qui souligne « une baisse significative, la plus importante enregistrée » par le gestionnaire. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, « avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1.300 mégawatts » .

Deux milliards d'euros par an

Fin novembre, le gouvernement avait annoncé adresser aux préfets une circulaire pour anticiper et préparer leurs départements à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité, qui pourraient concerner 60% de la population mais aucun site critique ou client prioritaire. Pour anticiper ces délestages, 68% des maires avaient assuré avoir diminué l'éclairage nocturne, d'après le baromètre Enedis CSA du 24 novembre dernier .

« Aujourd’hui, seulement 30 % des quelque 36 000 communes françaises agissent sur leur éclairage nocturne. Il reste donc encore un gisement d’économie considérable » , explique Nicolas Desmalades, directeur territorial d’Enedis en Ariège, en charge du programme Mon éco-eclairage public, interrogé par Le Parisien . D'après l'expert, la dépense de l'éclairage public s'élève à deux milliards d'euros chaque année, dont 800 millions pour les dépenses d'électricité. Les prix de l'énergie ayant explosé, les actons des municipalités sont cruciales pour ne pas voir leurs dépenses flamber.