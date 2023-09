Crédit immobilier: si votre futur logement est mal isolé, la banque peut exiger plus d’apport

Outre l’épargne et le taux d’endettement, les banques scrutent aussi la performance énergétique du bien que vous envisagez d’acheter.

Lorsque vous souscrivez un prêt immobilier, les banques sont attentives à votre épargne et à votre taux d’endettement. Mais pas que. Elles scrutent aussi la distance entre votre futur domicile et votre lieu de travail, un trop grand éloignement pouvant avoir un impact sur le prix à la pompe à essence. Les banques prêtent également de plus en plus attention à la performance énergétique du bien que vous achetez, le fameux diagnostic de performance énergétique (DPE).

Si vous portez votre choix sur un logement énergivore (DPE F ou G), afin de négocier plus facilement le prix du bien, la banque risque d’être plus exigeante avec vous . « Le DPE fait de plus en plus souvent partie des éléments descriptifs demandés pour apprécier le projet proposé. Cela relève de chaque établissement. De plus, il est indispensable de savoir le niveau de DPE quand il s’agit d’un investissement locatif afin d’apprécier la capacité du client à le louer sur la durée du crédit demandé », relève la Fédération bancaire française, contactée par Le Figaro .

Pour espérer obtenir un crédit, vous devrez gonfler votre apport personnel. « Pour un DPE F ou G, les banques demandent 10 % d’apport supplémentaire ou acceptent d’accorder le prêt uniquement si une enveloppe de travaux est prévue, ou si un prêt travaux est intégré dans le financement, ce qui peut peser sur l’endettement. Sur ce type de biens peu performants, certaines banques ne financent pas plus de 90 % de la valeur du bien » explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, un courtier en crédit immobilier. Dit autrement, l’apport des emprunteurs devra être supérieur à 10%.

Des taux bonifiés

Effectivement, les pires passoires thermiques de la catégorie G sont interdites à location depuis janvier dernier . En 2025, ce seront tous les logements G qui seront concernés par cette interdiction puis les F en 2028 et les E en 2034. « La qualité énergétique des biens est une donnée désormais prise en compte par les banques au même titre que les revenus de l’emprunteur ou sa situation professionnelle car elle impacte la liquidité du bien, son prix de revente futur, mais aussi les dépenses mensuelles des emprunteurs », résume Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer. Certaines banques limitent ainsi le taux d’endettement (part du revenu consacrée aux remboursements du prêt) à 30% dans le cas d’une passoire thermique (contre 35% pour les autres logements) afin que le reste-à-vivre soit suffisant pour régler les factures énergétiques qui sont de plus en plus salées.

D’autres banques, comme La Banque Postale, ont choisi, elles, de ne pas sévir mais plutôt de récompenser ceux qui réaliseront des travaux de rénovation énergétique dès leur entrée dans leur bien classé de D à G. Ces acheteurs bénéficieront ainsi d’un taux bonifié de -0,30%, quel que soit leur profil. Pour ceux qui réaliseront ces travaux plus tard, la décote sera moins intéressante: -0,10 %. Enfin, pour les acheteurs qui s’engagent à acheter un logement neuf, récent ou déjà rénové, la décote s’élève à -0,20 %. À la clé, entre 10.000 et 20.000 euros d’économies en moyenne, selon que vous achetiez un logement ancien ou neuf. Si l’on prend l’exemple d’un crédit de 300.000 euros sur 20 ans, le coût du crédit est de 146.600 euros sans ces différents coups de pouce mais de 142.800 euros environ (-0,10%) pour les acquéreurs qui réaliseront des travaux plus tard, de 138.900 euros pour les acheteurs qui s’engagent à acheter un logement neuf, récent ou déjà rénové (-0,20%) et de 135.169 pour ceux qui réaliseront des travaux de rénovation énergétique dès leur entrée dans leur bien classé de D à G (-0,30%).