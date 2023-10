Crédit immobilier : les taux amenés à baisser prochainement ? Possible, selon les courtiers

Les taux devraient continuer d'augmenter jusqu'à janvier ou février 2024 pour s'établir à 5 % sur 20 ans. Illustration. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

D’après les courtiers en crédits, l’envolée des taux d’intérêt des crédits immobiliers devrait prendre fin prochainement. Ils pourraient ainsi poursuivre leur hausse pendant deux ou trois mois pour ensuite entamer une baisse progressive jusqu’à la fin de l’année 2024. De leur côté, les banques apparaissent plus souples concernant l’accès au crédit par rapport au début de l’année.

Les taux d'intérêt des crédits immobiliers n'ont cessé de grimper depuis plusieurs mois jusqu'à atteindre près de 4,5 % en moyenne. Mais il se pourrait que cette tendance à la hausse finissent par s'inverser prochainement. D'après l'union des intermédiaires des crédits (UIC), représentant la profession des courtiers en crédits, les taux vont poursuivre leur envolée durant quelques mois avant d'entamer une diminution progressive, rapporte BFM Immo , ce mardi 31 octobre 2023.

Les taux d'intérêt sont toujours dans une phase ascendante mais progressent moins vite qu'avant l'été. Ils devraient ainsi augmenter encore jusqu'à janvier ou février 2024 pour s'établir à 5 % sur 20 ans et 5,2 % sur 25 ans, selon les estimations de l'UIC. Ils devraient ensuite baisser lentement durant l'année pour redescendre aux alentours de 4 %, fin 2024.

Une plus grande souplesse des banques

Ces prévisions sont notamment corroborées par une plus grande souplesse des banques ces derniers temps. Selon le courtier en prêt immobilier et rachat de crédits Cafpi, les établissements bancaires mettent en moyenne 14 jours pour faire une proposition à une demande de crédit de leurs clients aujourd'hui, contre 21 jours au début de l'année 2023. Jamais ce délai n'avait été si court depuis les premières hausses en novembre 2021.

D'après Bérengère Dubus, la secrétaire générale de l'UIC, les banques baissent également leurs frais de dossiers et accordent des prêts bonifiés plus importants en fonction des profils et des projets. « Oui l'accès au crédit est moins compliqué qu'il ne l'était en début d'année mais il reste encore beaucoup à faire pour véritablement débloquer le marché » , a toutefois nuancé la spécialiste. Selon elle, le Haut Conseil pour la Stabilité financière devrait décider de quelques assouplissements en décembre.