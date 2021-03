Crédit immobilier : le rebond des taux est-il ponctuel ou durable ?

Comment interpréter le rebond sur les taux immobiliers ? ( Crédits : © Tanu - stock.adobe.com)

Habitués à entendre que les taux d'intérêt des emprunts immobiliers sont au plus bas, beaucoup de Français risquent d'être surpris : les taux d'intérêt semblent avoir entamé une remontée. Un rebond ponctuel ou une véritable mauvaise surprise pour les emprunteurs ?

Par MoneyVox,

Une augmentation allant jusqu'à 0,20 %, dans certaines banques : c'est le bilan que dresse Emprunt Direct pour les taux d'intérêt des nouveaux prêts. Plusieurs experts du secteur semblent ainsi s'accorder à dire que les taux de crédit immobilier entament une remontée, avec des prévisions plus ou moins pessimistes. Pourquoi un tel retournement de situation après de si longues années de baisse de taux quasi ininterrompue ? Ce rebond est-il durable, ou s'agit-il d'un épiphénomène ?

Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils en train de remonter ?

Le courtier Vousfinancer a annoncé la couleur dès le début mars 2021 : « Premières remontées des taux de crédit depuis 4 mois ». Un discours suivi par d'autres organismes de crédit ou courtiers, notamment Emprunt Direct, qui parle même d'un « retournement haussier ». Pour l'heure, avec une hausse maximum de 0,20 point, le bénéfice des baisses successives des derniers mois n'a pas réellement été entamé. Cependant, si ce rebond s'amplifiait, il ferait grimper le coût des financements immobiliers et réduirait donc la capacité d'emprunt des ménages.

La hausse des taux d'intérêt qui vient de s'annoncer est liée aux taux d'emprunts d'Etat à 10 ans. Surnommé dans le jargon OAT 10 ans, cet indice est l'un des indicateurs dont se servent les banques pour déterminer les grilles de taux d'intérêt appliqués à leurs clients. Or, les Obligations Assimilables du Trésor à 10 ans ont connu un soubresaut : les craintes d'une reprise de l'inflation ont incité leurs détenteurs à les revendre pour en acquérir de plus performantes. C'est ainsi que le taux indicatif de l'OAT 10 ans est devenu positif fin février 2021 selon les données fournies par la Banque de France. Néanmoins, depuis, cet indicateur est repassé en négatif, à -0,06 point le 11 mars 2021.

Faut-il craindre une hausse durable des taux d'intérêt immobiliers ?

Le fait que l'OAT 10 ans est retrouvé son niveau initial après un frémissement fin février plaide en la faveur d'un maintien des conditions de crédit. Et même s'il venait à nouveau à augmenter, les banques pourraient bien ne pas le répercuter sur leurs clients. Pourquoi ? La hausse quasi-permanente des avoirs que les Français laissent sur leurs comptes courants. Une manne que les banques préfèrent réutiliser pour prêter plutôt que de les déposer auprès de la Banque Centrale Européenne, puisque cette dernière taxe actuellement ces dépôts à hauteur de 0,50 %.

Le courtier en ligne Pretto nuance ainsi les propos de ses concurrents en précisant : « Nous pensons qu'il est un peu tôt pour parler d'une remontée des taux immobiliers. Par ailleurs, les banques ont encore des dépôts importants et peuvent financer le crédit immobilier pour bonne part sur ces ressources. » La météo des taux immobiliers, en résumé : vigilance... mais pas de panique !

Quels sont les taux des crédits immobiliers en mars 2021 ?

Vous avez pour projet d'acheter un bien immobilier prochainement ? Rassurez-vous : pour l'heure, les taux d'intérêt restent très favorables aux emprunteurs. Selon les moyennes fournies par trois références du secteur, Meilleurtaux, Vousfinancer et Pretto, un prêt sur 20 ans se négocie en moyenne entre 1 % et 1,25 %, et un crédit sur 25 ans entre 1,26 % et 1,45 %. Certains profils pourront même espérer de meilleurs taux, notamment les foyers ayant un emploi stable (CDI ou fonctionnaires, hors secteurs touchés par la crise tels que la restauration, l'hôtellerie ou le tourisme), avec un faible taux d'endettement et un apport personnel couvrant au moins 15 % du projet d'acquisition immobilière.