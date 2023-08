Crédit immobilier : le PEL est-il redevenu intéressant ?

Alors que le taux moyen des crédits immobiliers a atteint 3,61 % en juillet 2023, est-il redevenu intéressant de recourir au prêt épargne logement via le PEL (plan épargne logement) ?

Comment fonctionne le prêt épargne logement du PEL ?

Si vous êtes titulaire d'un PEL depuis 4 ans, vous pouvez bénéficier d'un prêt épargne logement. Le montant maximum du prêt est de 92 000 euros et il varie en fonction de la durée du plan (phase d'épargne) et des intérêts acquis (encore appelés « droits à prêt »). Ces droits à prêt correspondent au total des intérêts acquis durant la phase d'épargne, multiplié par 2,5. Ils donnent le montant des intérêts maximum que vous pouvez rembourser sur la durée du prêt (15 ans au maximum). Le taux du prêt, lui, est fixé dès l'ouverture du PEL. Ensuite, le taux et les droits à prêt permettent de déterminer le montant et la durée de votre prêt épargne logement.

Bon à savoir : vous pouvez céder vos droits à prêt à un membre de votre famille, à condition qu'il soit titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins 3 ans.

Quel taux est-il possible d'obtenir avec un PEL pour votre crédit immobilier ?

Le taux du prêt épargne logement est fixé dès l'ouverture du PEL. Ainsi, il est de :

3,20 % pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023

2,20 % pour les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022

Prenons un exemple. Vous ouvrez un PEL aujourd'hui. Celui-ci est rémunéré à 2,00% et vous permettra dans 4 ans de bénéficier d'un prêt épargne logement au taux de 3,20 %. Vous versez 10 000 euros sur ce PEL à l'ouverture puis 100 euros par mois. Au bout de 4 ans, l'épargne sur votre PEL s'élèvera à 15 508 euros et vous aurez acquis un droit à prêt de 1 012 euros. Ces droits à prêt peuvent être utilisés de différentes façons, selon vos besoins. Vous pouvez par exemple :

emprunter 92 000 euros sur 2 ans, soit des mensualités de 3 985 euros

emprunter 49 430 euros sur 5 ans, soit des mensualités de 904 euros

emprunter 24 520 euros sur 10 ans, soit des mensualités de 245 euros

Le PEL redevient-il intéressant dans le cadre d'un emprunt immobilier ?

Si vous avez ouvert un PEL entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022, celui-ci vous permet de bénéficier d'un prêt épargne logement au taux de 2,20 %. Or, selon l'observatoire crédit Logement CSA, les taux des crédits immobiliers en juillet 2023 s'élevaient en moyenne à 3,61 % (3,52 % en moyenne pour les crédits sur 15 ans). Au regard du niveau actuel des taux du marché, le prêt épargne logement redevient avantageux pour les détenteurs de ces PEL qui ont atteint les 4 ans.

Ceux qui souhaitent ouvrir un PEL aujourd'hui dans la perspective de préparer un achat immobilier, bénéficieront dans 4 ans d'un prêt immobilier au taux de 3,20 %, un taux inférieur au taux moyen du marché en juillet 2023. Mais qu'en sera-t-il dans 4 ans ?

La remontée des taux immobiliers est liée à la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) afin de contenir l'inflation. Les experts semblent s'accorder sur le fait que les taux devraient se stabiliser à un niveau élevé sur les 2 à 3 ans à venir.