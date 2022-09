Crédit immobilier : des offres à taux variable ou mixte pour compenser la hausse

Les crédits à taux variable ou mixte proposent des taux plus bas en début de période de remboursement. Photo d'illustration. (AlexanderStein / Pixabay)

Le taux d'usure faible pousse les banques à geler les barèmes appliqués en septembre. En attendant le relèvement du taux d'usure en octobre, certains établissements proposent des prêts à taux variables et mixtes pour continuer à accorder de nouveaux crédits immobiliers.

Cela fait deux mois de suite que les banques limitent la hausse des taux d'emprunt immobilier. En ce mois de septembre, une majorité d'établissements ont décidé de geler leurs barèmes, indique le courtier Vous Financer. Ces mesures ont pour conséquence de réduire la hausse des taux moyens de crédit immobilier à court terme, explique Capital . Mais la période reste marquée par un fort attentisme. Les banques souhaitent en effet patienter jusqu'à la publication du prochain taux d’usure qui devrait intervenir en octobre.

Une marge de manœuvre réduite

En effet, les banques sont soumises au taux d'usure, un plafond qu'elles ne peuvent dépasser quand elles accordent un crédit. Ce taux atteint actuellement 2,57 % pour les crédits de 20 ans et plus. Les taux moyens immobiliers atteignant 1,5 % sur 15 ans, 1,75 % sur 20 ans et 1,90 % sur 25 ans en septembre, il reste peu d'amplitude aux banques pour augmenter les taux.

Toutefois, même si les taux moyens augmentent peu, les emprunteurs ne sont guère avantagés par cette situation. Seuls les meilleurs dossiers pourront espérer décrocher un crédit. La hausse du taux d'usure « de l’ordre 0,2 à 0,4 points » devrait être trop faible pour les emprunteurs les plus modestes.

Des taux qui évoluent avec le temps et le contexte

Dans le but de débloquer cette situation, certaines banques se remettent à proposer des taux variables et mixtes. Plutôt que d'afficher un taux unique pour la totalité du prêt, elles proposent ainsi un pourcentage qui évoluera à la hausse ou à la baisse au gré du crédit. Ce taux est indexé sur le taux de crédit bancaire EURIBOR. Autre parade, les taux mixtes. Durant les premières années de crédits, les taux restent fixes mais évoluent à la hausse pour la suite de l'emprunt.

« Ces types de crédit avaient presque totalement disparu ces derniers mois avec les taux historiquement bas, mais ils pourraient bien faire leur retour d’ici la fin de l’année » , a analysé Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Les taux proposés en début de crédit sont inférieurs de 0,4 à 0,6 % par rapport aux taux fixes, ce qui permet de rendr ele prêt accessible à davantage de candidats.