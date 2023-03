Crédit immobilier: 75% des ménages empruntent à plus de 3% sur 25 ans

(Crédits photo : Adobe Stock - )

En à peine un an, l'envolée des taux de crédit est vertigineuse: de 1% début 2022 à 3% aujourd'hui. Et on parle déjà de 4% d'ici l'été.

Incroyable mais vrai! Début 2022, on pouvait encore emprunter à moins de 1% pour acheter un logement. En fin d'année dernière, les taux étaient supérieurs à 2%. Et, quelques mois plus tard, ils avoisinent voire dépassent les 3%. C'est du jamais vu depuis près de 10 ans (voir ci-dessous) ! Et on parle déjà des 4% pour cet été. La conséquence pour le portefeuille des ménages est brutale.

En 2021, un couple qui gagne 4200 euros de revenus pouvait emprunter 300.000 euros sur 20 ans à 1%. Cet été, si les taux de crédit avoisinent, comme prévu, les 4%, ce chiffre diminuera d'un quart, à près de 228.000 euros, selon les calculs du courtier Vousfinancer. Et tout cela en moins de trois ans! « Nous mesurons l'incroyable chance que nous avons eue d'obtenir un prêt à moins de 1% sur 20 ans , témoignent Marie et Charles, un couple âgé d'une trentaine d'années, deux enfants, qui a acheté un 93 m² à Neuilly-sur-Seine (92), il y a tout juste un an. Jamais nous n'aurions pu nous l'acheter aujourd'hui, malgré nos revenus élevés ».

Conditions insoutenables

La vitesse à laquelle les taux de crédit se sont envolés est vertigineuse. La preuve en chiffres: 75% des ménages décrochent un crédit à plus de 3%, sur 25 ans, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA . Et sur 20 ans? C'est le cas déjà de la moitié des emprunteurs. Des conditions insoutenables pour certains. Conséquence: le nombre de prêts accordés par les banques a dégringolé de 44% (!) cet hiver par rapport à l'hiver de l'année dernière. En sachant que cette période est d'ordinaire morose. Le fautif n'est pas connu du grand public? Mais il risque de commencer à le devenir. Il se nomme: l'OAT 10 ans. C'est le taux auquel l'État emprunte sur les marchés et sur lequel les banques se basent pour fixer ses taux de crédit.

Comme vous le voyez ci-dessus, depuis un an, et le début de la guerre en Ukraine , il est monté en flèche, passant de 0,5% à plus de 3% aujourd'hui, selon le dernier chiffre publié par l'Agence France Trésor . Pour générer des marges acceptables, les banques sont obligées d'augmenter leur taux. Mais ces derniers ne peuvent pas dépasser le seuil maximal (appelé le taux d'usure) et que celui-ci ne grimpe pas aussi vite, cette situation a créé des blocages. Plusieurs milliers de ménages, souvent aisés, n'ont pas pu obtenir de crédit pour cette simple contrainte technique.

Pour y remédier, la Banque de France, sous la pression des courtiers, a accepté de mettre à jour ce taux d'usure, non plus tous les trimestres, mais tous les mois . Depuis le 1er mars, il est fixé à 4%, alors qu'il était à 2,6% environ il y a à peine six mois. De quoi redonner le sourire aux emprunteurs? Oui, mais pas complètement. « Le taux d'usure est à un niveau plus en adéquation avec les taux de crédit moyen , analyse Maël Bernier, de Meilleurtaux. Mais l'écart entre l'OAT 10 ans et le taux de crédit moyen est quasi-nul ». Dit autrement: attendez-vous encore à des hausses de taux, au moins jusqu'à cet été!