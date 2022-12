Crédit immobilier: 67% des ménages s’endettent sur plus de 20 ans

Les ménages s’endettent sur des durées de plus en plus longues pour obtenir un crédit immobilier. Mais même cette astuce ne semble plus suffire.

C’est du jamais vu! Les Français sont endettés pour l’achat de leur logement, sur plus de 20 ans. Très exactement 248 mois, selon l’Observatoire du Crédit Logement . Cette durée ne cesse de s’allonger (voir le graphique ci-dessous). Il y a 10 ans, elle avoisinait les 200 mois, soit moins de 17 ans. Le seuil légal de 25 ans se rapproche de plus en plus . Un autre chiffre pour illustrer cette évolution: 67%. C’est la part de prêts accordés sur une durée comprise entre 20 et 25 ans, contre 47% en 2020. Soit une hausse de 20 points en seulement deux ans. Les prêts de 15-20 ans, quant à eux, ne pèsent plus que 19,5% contre 33% en 2020.

L’explication est simple: pour être sûrs d’obtenir leur crédit immobilier , les Français empruntent sur des durées de plus en plus longues. Ce qui allège, par conséquent, les sommes qu’ils ont à rembourser à la banque chaque mois. Mais le durcissement des conditions d’emprunt se fait sentir et obtenir un crédit devient de plus en plus compliqué . « Cet allongement n’est plus suffisant pour compenser les conséquences de la hausse des prix des logements ou l’augmentation des taux d’apport personnel exigés, et son efficacité s’érode au fur et à mesure de la hausse des taux de crédit », analyse l’Observatoire du Crédit Logement.

Plusieurs dizaines d’euros en plus à rembourser

La faute aussi aux exigences des banques, de plus en plus fortes. « De nombreux établissements accordent des crédits qui ne sont pas toujours rentables , souligne Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis. Celles qui acceptent encore de prêter à perte, ne souhaitent pas le faire pour tous et sont de plus en plus sélectives ». La demande qui faiblit devient de plus en plus aisée, comme le constate l’Observatoire du Crédit Logement. Car le coût du crédit continue de s’envoler. Il y a encore un an, il était possible d’obtenir un prêt à moins de 1%. Aujourd’hui, c’est difficile voire impossible d’en décrocher un à moins de 2%. Sur 20 ans, le taux moyen s’élève à 2,2%, selon Cafpi et à 2,31% sur 25 ans. Un doublement du taux de crédit, c’est l’équivalent de plusieurs dizaines d’euros en plus à rembourser chaque mois.

La revalorisation du taux d’usure (le 1er octobre dernier) a, certes, permis de débloquer quelques milliers de dossiers mais la hausse des taux de crédit pèse toujours sur le taux d’endettement qui ne doit pas dépasser, pour rappel, 35% de vos revenus disponibles. Conséquence: en un an, le nombre de prêts accordés a chuté d’environ 16% et le montant de la production, de 14%.

La seule «bonne» nouvelle dans cette ambiance morose? Le taux auquel la France emprunte, et qui aide les banques à fixer leur taux de crédit, se détend quelque peu. Le signe d’une «vraie» détente? Les emprunteurs, qui subissent une forte inflation et des prix immobiliers élevés, doivent l’espérer.