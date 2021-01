Covid-19 : un «masque sportif» dans l'espoir de rouvrir les salles de sport

Le ministère des Sports aimerait sortir rapidement masque adapté à la pratique de l'activité physique. Il pourrait permettre d'accélérer la réouverture des gymnases et salles de sport.

Enfin une lueur d'espoir pour tous les sportifs professionnels ou amateur? Un masque spécialement adapté à l'activité physique est en cours de préparation. Ce projet porté par le ministère des Sports et différents acteurs publics et privés devrait permettre la réouverture des salles de sport, fermées depuis le 28 septembre. Comme les bars et les restaurants, elles sont associées à un «risque augmenté» de propagation du coronavirus, selon l'étude ComCor sur les lieux de contamination, publiée en décembre. Pour la ministre des Sports Roxana Maracineanu, «c'est un outil de retour au sport, qui permettra aux salles de sport notamment de pouvoir rouvrir».

À l'été 2020, le ministère des Sports a décidé de lancer un projet de masque spécifiquement adapté à la pratique sportive. Les protections en tissus standards ne permettaient pas une bonne respiration et tombaient trop facilement. La réalisation du cahier des charges a été confiée à l'Association Française de Normalisation (Afnor), déjà à l'origine du référentiel pour les masques réutilisables en tissu.

Après plusieurs mois de travail l'association doit rendre ses conclusions «fin janvier, début février», précise Jennifer Gredat, chargée de communication pour l'Afnor. Une fois arrêtées, les recommandations seront mises en libre accès à disposition de tous. Le but est de permettre aux industriels de lancer la production et les phases de test au plus vite. Cette dernière pourrait commencer «au 1er trimestre 2021», écrit Décathlon dans un communiqué, qui prévient cependant «vouloir avancer pas à pas», bien conscient des attentes qui entourent ce projet.

Des tests espérés au 1er trimestre 2021

Afin d'apporter une réelle plus-value, ces masques devront apporter les mêmes garanties en matière de filtration, mais permettre une meilleure responsabilité. Le tout avec un bon maintien sur le visage, pour éviter de tomber. «C'est un masque qui permettrait aujourd'hui la pratique sportive en milieu couvert, tous sports confondus. Un masque dans lequel on place beaucoup d'espoir», a annoncé la ministre.

Ce masque est attendu avec impatience par de nombreux gérants de salles de sport. Mais la commercialisation du masque «ne garantit pas une ouverture de facto des salles de sport», prévient le ministère, qui n'est de toute façon pas maître de la décision. «Cela dépend des autorités sanitaires, sous la responsabilité du ministre de la Santé» clarifie le ministère, qui souhaite éviter de donner de faux espoirs.

Les salles de sport sont «dans une situation dramatiques» nous dit d'emblée Virgile Caillet, délégué général chez Union Sport et Cycle, «elles sont fermées depuis maintenant sept mois». Bien conscient que ce sésame ne sera pas suffisant pour obtenir la réouverture, il espère malgré tout ce masque «sera un formidable aide pour la réouverture».