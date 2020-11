Covid-19 : de nombreuses formations financées pour les salariés en activité partielle

Depuis le 1er novembre, seuls les salariés en activité partielle sont concernés, là où le dispositif avait été auparavant élargis à tous les employés. (dschap / Pixabay)

Le gouvernement veut pousser les entreprises à profiter du FNE-Formation, un dispositif permettant la prise en charge de la formation d'un salarié. Du 1er novembre au 31 décembre, le système finançant ces formations est même réservé aux employés placés en activité partielle, et ce afin de favoriser la formation même en pleine crise sanitaire du Covid-19.

L'État veut encourager les employeurs à recourir au FNE-Formation pour leurs salariés placés en activité partielle à cause de la crise du Covid-19. Ce dispositif a pour but de favoriser l'adaptation des employés à de nouveaux postes « en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de production ». Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a publié et récemment mis à jour un petit livret de questions-réponses sur le sujet, rapportent Les Échos.

Toutes les entreprises concernées

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées et peuvent bénéficier du dispositif à partir du moment où le salarié en question est placé en activité partielle « classique » ou en activité partielle de longue durée (APLD). Seuls sont exclus les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation.

Lors du premier confinement, le gouvernement avait ouvert le dispositif à tous les salariés, ceux en activité partielle mais aussi les autres. Mais depuis le 1er novembre, les entreprises ne peuvent demander le FNE-Formation que pour les salariés en activité partielle. C'est la Direccte qui reçoit la demande et signe par la suite une convention avec le demandeur.

Certaines formations exclues

De nombreuses formations sont concernées par le dispositif afin que le salarié puisse « développer ses compétences et renforcer son employabilité », indique le livret édité par le gouvernement. Mais les formations déjà obligatoires au sein de l'entreprise (notamment celles relatives à la sécurité et à l'hygiène) ainsi que les formations par alternance ne sont pas accessibles.

Pour les demandes déposées avant le 31 octobre, le FNE-Formation prend en charge l'intégralité des coûts pédagogiques des formations. Pour les demandes effectuées après le 1er novembre, les salariés en activité partielle classique voient les coûts pédagogiques pris en charge à 70 % contre 80 % pour les salariés placés en APLD, avec un plafond de 6 000 €.