Banque de France : un stock de plus de 2 400 tonnes d'or enterré à Paris

(Crédits photo: © Who is Danny- stock.adobe.com)

2 436 tonnes : voici le poids total de la réserve d'or de la France. Un stock qui se trouve à 27 mètres de profondeur en dessous de Paris, et dont la valeur grimpe en flèche grâce à la hausse du cours de l'or.

Située sous le siège de la Banque de France à Paris, la réserve d'or nationale compte plus de 2 400 tonnes du précieux métal jaune. Un stock qui figure parmi les plus importants au monde, la France arrivant en quatrième position après les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Dans un contexte de montée du cours de l'or, cette réserve spectaculaire gagne en valeur, et continue d'assurer la solidité et la crédibilité de la Banque de France.

Une valeur multipliée par deux en six ans pour la réserve nationale d'or

En fin d'année 2018, la valeur du stock d'or conservé précieusement par la Banque de France sous son siège à Paris était de 87,8 milliards d'euros. Une valeur théorique qui a doublé en l'espace de six ans, puisque le lingot d'un kilo était coté 78 873 euros le 6 septembre dernier, soit une réserve de 2 436 tonnes d'or actuellement estimée à 177 milliards d'euros. Pour comparaison, le 15 juin 2023, la valeur de la réserve nationale d'or était de 144 milliards d'euros.

La variation de la valeur de ce stock d'or est directement liée à l'évolution du cours du précieux métal jaune. En effet, le stock en lui-même n'a pas bougé depuis 2009. Les dernières ventes d'or de la Banque de France avaient alors eu lieu. Depuis, le stock est resté identique, soit 2 436 tonnes d'or conservées et enterrées depuis 2009. La Banque de France précise également qu'il "n'y a aucun projet de le faire varier dans les années qui viennent, ni à la hausse, ni à la baisse".

La France, quatrième réserve d'or mondiale avec plus de 2 400 tonnes

Avec 2 436 tonnes d'or en réserve, la France se classe en quatrième position dans le classement des réserves d'or mondiales. Elle arrive ainsi juste derrière l'Italie et ses 2 451 tonnes. En première place, on retrouve, sans surprise, les Etats-Unis, avec 8 133 tonnes d'or, et l'Allemagne, avec 3 373 tonnes en stock. "Cet or constitue les réserves de la France, le quatrième stock national" résume le site de la Banque de France.

La présence d'une telle réserve de ce métal constitue un véritable atout pour la France et pour la Banque de France : "c'est un actif de réserve qui contribue à la solidité du bilan de la Banque de France et donc à sa crédibilité pour conduire ses missions de façon indépendante". Dans un contexte de hausse du cours des lingots d'or, le rôle de ce stock est d'autant plus important, puisqu'il constitue une réserve de valeur pour la France.

Un coffre-fort enterré à 27 mètres de profondeur sous Paris

Pour garantir la sécurité de la réserve nationale d'or, les lingots stockés sont enterrés à 27 mètres de profondeur, dans un coffre-fort situé sous le siège de la Banque de France à Paris. Au total, la salle souterraine mesure plus de 10 000 mètres carrés. Cet endroit, appelé justement la Souterraine, a été construit entre 1924 et 1927. Depuis cette date, les réserves d'or de la France y sont stockées.

Les stocks du métal jaune de la France sont composés de lingots pesant chacun 12,5 kilos, et sont particulièrement surveillés. Ainsi, moins d'une dizaine de personnes ont accès à ce coffre-fort, accessible uniquement par plusieurs ascenseurs et quatre tourelles. Interrogé par le Parisien, Arnaud Manas, directeur du service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France, explique que "Tout est doublé, pour s'assurer que le coffre reste accessible même en cas de problème technique", et ajoute que "Dans la Souterraine, on n'y entre jamais seul. C'est le principe des quatre yeux, chacun se contrôle mutuellement".