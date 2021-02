Couple : prendre un compte joint, une bonne idée ?

Ouvrir un compte joint lorsqu'on est en couple, la bonne idée ? ( Crédits : © JackF - stock.adobe.com)

97 % des couples interrogés par le Crédoc en 2015 se disaient satisfaits de la gestion des finances dans leur foyer. Pour autant, cela ne doit pas faire oublier les conséquences, parfois fâcheuses, que peut avoir un compte commun.

Par MoneyVox,

Les Français sont nombreux à décider d'ouvrir un compte joint lorsqu'ils sont en couple : un foyer sans enfant sur deux a fait ce choix selon l'étude du Crédoc. Une proportion qui monte même à 85% pour les couples ayant deux enfants. Si ce type de compte bancaire a autant de succès, c'est surtout parce qu'il facilite la gestion des dépenses au quotidien. Mais le compte joint ne présente-t-il pas aussi des inconvénients ? Le point sur les risques liés à ce type de produit bancaire.

1.Faire une croix sur ses petits secrets

Il est tout à fait possible de fonctionner exclusivement avec un compte commun lorsque l'on est en couple. En revanche, dans ce cas, il faudra dire adieu à quelques-uns de ses secrets. En effet, toutes les opérations sont visibles depuis l'application mobile ou le relevé de compte mensuel... cadeaux d'anniversaire ou de Noël compris ! Dissimuler d'autres types d'opérations, tels que des commandes sur Vinted ou Amazon, sera également compliqué.

2. Supporter le train de vie de l'autre

Votre conjoint est une véritable cigale ou, à l'inverse, une fourmi ? Il peut parfois être difficile de se mettre d'accord sur le niveau de dépenses au sein d'un couple, en particulier s'il existe de grandes disparités de revenus. Si tel est le cas, le compte commun peut alors se transformer en sujet de dispute.

3. Devoir rembourser la banque au même titre que son conjoint

Les deux titulaires d'un compte joint sont solidairement responsables de la vie du compte. Ainsi, si l'un des deux dépense à outrance et met le compte dans le rouge, l'autre aussi est tenu de rembourser la banque et de payer les frais d'incident. Même s'il approvisionne le compte et gère correctement ses dépenses, le co-titulaire ne pourra pas y échapper !

4. Se retrouver interdit bancaire

Un rejet de chèque ou une utilisation abusive d'une carte bancaire peuvent entraîner un fichage à la Banque de France. Lorsque cela arrive sur un compte commun, ce sont les deux titulaires qui sont alors interdits bancaires, à la fois sur ce compte et sur tous leurs comptes personnels.

Couple : quelles sont les alternatives au compte commun ?

Vous l'aurez compris : pour ouvrir un compte commun avec son conjoint, mieux vaut bien avoir pesé le pour et le contre. Pour éviter certains inconvénients, il est tout à fait possible de conserver des comptes individuels chacun de son côté. Sur le compte commun, vous pouvez également choisir de verser la totalité de vos salaires, ou seulement une partie de vos revenus afin d'en conserver pour vos propres dépenses ou votre épargne. En théorie, il est aussi envisageable de se passer de compte commun. Seulement, dans la pratique, ce fonctionnement peut être compliqué : qui paie les courses, les abonnements, le loyer ? Par ailleurs, si vous empruntez ensemble, vous ne pourrez pas vous passer d'un compte joint au moins pour le prélèvement de votre mensualité de prêt.

Vous ne voulez pas ouvrir de compte commun ? Attention : ce fonctionnement ne vous protège pas nécessairement en cas de séparation. En effet, si vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le solde de vos comptes individuels sera partagé en deux au moment du divorce, comme s'il s'agissait d'un compte joint. Seuls les concubins, les partenaires pacsés et les conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens sont protégés de ce problème s'ils se séparent.