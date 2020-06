Coronavirus : une nouvelle aide de 200 euros versée à 500 000 jeunes précaires

Après 250 000 étudiants au début du mois, c'est au tour de 550 000 jeunes de moins de 25 ans de recevoir une aide de 200 €. Les bénéficiaires sont cette fois des jeunes en situation précaire, non étudiants mais percevant les APL. Ce coup de pouce de l'État doit leur permettre de faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire.

Début mai, le gouvernement avait annoncé qu'une aide de 200 euros serait allouée aux jeunes précaires dont la situation financière a été fragilisée en lors du confinement. Il pouvait s'agir d'étudiants qui ne pouvaient plus se nourrir à moindres frais dans les restaurants universitaires, ou bien d'autres jeunes qui auraient perdu leur emploi. A compter de ce jeudi 25 juin, 550 000 jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité, non étudiants et bénéficiaires des aides au logement (APL), vont également recevoir cette aide, rapporte BFMTV.

Et ils n'ont aucune démarche à faire : cette aide exceptionnelle est versée par les caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité agricole. « Si vous vivez en couple, avec des enfants à charge ou non, une seule prime est versée par foyer en métropole et en outre-mer », explique la Caisse des allocations familiales (CAF). Cette dernière recommande tout de même aux bénéficiaires de vérifier leurs coordonnées bancaires sur le site de la CAF.

250 000 étudiants ont touché la même aide en mai

Début juin, ce sont 250 000 étudiants en difficultés financières qui ont reçu la même somme, rappelle le site d'informations. Dans ce cas, ce sont les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) qui se sont chargés de la distribuer. Les bénéficiaires sont les étudiants qui ont perdu leur travail ou leur stage à cause du confinement et les ultra-marins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux.

Au total, 800 000 jeunes ont obtenu un soutien exceptionnel de l'État pour faire face à cette crise du coronavirus. Côté budget, 160 millions d'euros sont consacrés à cette mesure.