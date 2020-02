Coronavirus : les commandes de nourriture dans les drives augmentent

Les enseignes de distribution observent un volume de commandes et une composition des paniers de course inhabituels.

Inquiets de la propagation du coronavirus, certains Français commencent à faire des provisions alimentaires. «Cette semaine on observe une explosion du drive : là où on avait des progressions à 10 ou 15% c'est passé à 30%», a indiqué Thierry Cotillard, président d'Intermarché et Netto, sur RTL. Ces consommateurs qui favorisent le drive limitent ainsi au maximum le contact avec d'autres personnes, car ils craignent la contamination, a-t-il interprété. «Quelques familles de produits se sont survendues cette semaine, notamment les pâtes ou le riz, a-t-il ajouté. On voit bien la méfiance de certains consommateurs, qui commencent à stocker.» Le dirigeant a cherché avant tout à «rassurer les 10 millions de personnes qui viennent dans nos Intermarché et Netto : nous sommes toujours approvisionnés, il ne faut pas tomber dans la psychose.»

Le groupe Système U, qui détient notamment Super U, Hyper U ou encore U Express, constate également cette tendance, plus particulièrement dans l'Oise. Dans ce département, où 12 personnes sont atteintes du coronavirus jeudi soir, l'enseigne observe «une hausse sensible des commandes au drive», indique un porte-parole au Figaro.

À Compiègne, un Chronodrive subit de plein fouet ce mouvement : «en une matinée, nous avons fait le même chiffre que toute la semaine dernière» rapporte un porte-parole. Si le volume de commandes est «inhabituel, surtout en pleine période de vacances», le contenu des courses l'est aussi. «Les clients achètent beaucoup plus de conserves et de féculents, et le prix du panier moyen a augmenté», poursuit-il. Dans ce magasin, l'afflux de commandes a débuté «dès mercredi après-midi», soit le jour de l'annonce des deux cas confirmés dans le département, dont un décédé.

D'autres enseignes, notamment Auchan ou Carrefour, ne remarquent pour leur part pas d'afflux particulier dans leurs magasins.