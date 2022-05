Copropriétés : 20% des charges dues demeurent impayées en France

Le montant des charges de copropriété à régler n'a pas d'influence forte sur le phénomène des impayés. Photo d'illustration. (Hans Braxmeier / Pixabay)

En moyenne, un cinquième des charges de copropriété en France ne sont pas réglées par les propriétaires qui les doivent, a montré une récente étude. Il existe des disparités selon les territoires. Ce n'est pas forcément là où les charges sont les plus chères qu'on trouve le plus de mauvais payeurs.

Le niveau des impayés de charges de copropriété est élevé. Le taux moyen d'impayés atteint 20 % au premier trimestre 2022 selon une étude publiée la semaine dernière par le syndic Bellman. Il s'est appuyé sur le registre national des copropriétés (RNC) de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Cela signifie que sur 1 000 euros de charges dues, 200 euros n'ont pas été réglés, précise BFMTV . Dans ce décompte, il est uniquement question des charges courantes concernant l'ascenseur, l'eau chaude, l'eau froide ou encore le chauffage.

10% des copropriétés concernés

Neuf copropriétés sur dix sont touchées par des impayés. Mais il existe des disparités. Certains ensembles de logements font face à des impayés faibles. D'autres sont confrontés à des copropriétaires qui ne versent plus d'argent depuis des années. Ainsi, deux tiers des impayés concernent 16 % des immeubles.

Il existe aussi des différences géographiques. Une grande partie des impayés se retrouve en Outre-mer, en Ile-de-France, en Corse et dans les Bouches-du-Rhône. En Outre-mer, ce sont 42 % des copropriétés qui sont en difficulté, soit avec un taux d'impayés supérieur à 20 %. Le chiffre atteint 31 % en Seine-Saint-Denis, 27,5 % en Corse et 23 % dans les Bouches-du-Rhône.

Paris, Nice et Marseille sur le podium des villes

A Paris, près d'un quart des copropriétés est concerné. Les arrondissements les plus touchés par le phénomène ont de quoi surprendre. Il s'agit du deuxième arrondissement, du dixième et du troisième. A Paris, les copropriétés cumulent 328 millions d'euros de dettes. C'est beaucoup plus que les 40 millions d'euros d'impayés cumulés à Nice (Alpes-Maritimes), les 39 millions à Marseille (Bouches-du-Rhône), les 21,5 millions à Lyon (Rhône), les 15 millions à Toulouse (Haute-Garonne) et les 11,6 millions à Montpellier (Hérault).

Le montant moyen des charges à payer a en revanche peu d'impact sur les dettes des copropriétés. Les copropriétaires corses ne sont par exemple pas plus prompts à résorber leur dette. Sur l'île de beauté, les charges sont pourtant les plus faibles de France, à 16 euros le mètre carré en moyenne. A titre de comparaison, elles grimpent à 27 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur.