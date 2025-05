Copropriété : les charges ont explosé dans ces départements d'Île-de-France

Les charges de copropriété ne cessent d'augmenter en région parisienne. (illustration) (Ennelise / Pixabay)

Les charges de copropriété ont encore augmenté entre 2023 et 2024 en Île-de-France, selon le syndic coopératif Matera. Toutefois, cette hausse est loin d’être uniforme : certains départements sont plus épargnés que d’autres, rapporte Le Parisien .

Les contrats d’énergie et d’assurance qui ont subi l’inflation des dernières années ont eu une grosse incidence sur la hausse des charges de copropriété. Dans le même temps, d’autres postes de dépenses ont également augmenté comme le gardiennage ou le ménage. Mais les écarts entre les départements d’Île-de-France « s’expliquent par des différences de typologie d’immeubles et leur ancienneté » précise à nos confrères Charlotte Tayart de Borms, analyste chez Matera.

Des charges deux fois plus élevées à Paris qu'en Seine-et-Marne

À Paris (+ 4,9 %) et dans les Hauts-de-Seine (+ 3,3 %), on trouve de nombreux immeubles pourvus de chauffage collectif. Les deux départements ont donc été plus fortement touchés par les hausses du coût de l’énergie, d’autant qu'il compte beaucoup de logements classés F et G.

Mais dans la capitale, les charges sont deux fois plus élevées qu’en Seine-et-Marne (1 344 euros contre 720 euros). « À Paris, un tiers des copropriétés sont de taille moyenne, un format plus coûteux à entretenir (contrats de nettoyage, ascenseurs...) qu’en Seine-et-Marne, où elles ne représentent que 10 % » indique la professionnelle.

+ 11,1 % dans le Val-d’Oise

Mais les plus fortes hausses sont notables dans le Val-d’Oise (+ 11,1 %) et les Yvelines (+ 9 %). Ces chiffres s’expliquent par un rattrapage des hausses limitées en 2023 et par la sécheresse. En Seine-et-Marne, l’augmentation des charges de copropriété est de 5,8 %, soit plus que dans le Val-de-Marne et l’Essonne (+ 3.4 %). La Seine-Saint-Denis est moins touchée que les autres (+ 1,1 %).

Ces hausses peuvent fragiliser les copropriétés. Au niveau national, 800 000 doivent faire face à des problèmes de trésorerie, pointent nos confrères. 90 % de celles-ci ont essuyé des impayés pour un montant cumulé de 2 milliards.