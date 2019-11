Contrôle technique : bientôt un site officiel pour comparer les prix des centres

Le gouvernement va mettre en place un site Internet répertoriant tous les prix pratiqués par les centres de contrôle technique du territoire.

Il sera bientôt possible de connaître le centre de contrôle technique le moins cher à côté de chez soi. A l'instar du site gouvernemental qui permet de comparer les prix des carburants, le gouvernement souhaite proposer un site officiel répertoriant les prix des 6 500 centres répartis sur le territoire, rapporte BFM TV.

Un décret a été publié le 4 novembre au Journal officiel. Il impose aux professionnels du secteur de transmettre leurs tarifs, chaque fois que ceux-ci sont modifiés. La répression des fraudes sera chargée de contrôler l'exactitude des informations fournie par les centres. L'appel d'offres pour créer le site a été lancé il y a quelques semaines, précise la chaîne. Aucune date de mise en ligne n'a été communiquée

Les prix ont augmenté de 12,3% en un an

Le contrôle technique a évolué après une réforme en mai 2018. Il est maintenant plus long avec davantage de points de contrôle et avec une contre-visite qui n'est pas toujours gratuite. Les prix ont ainsi grimpé de 12,3% en moyenne en un an.

Le prix moyen est aujourd'hui de 77 euros. Ce futur site Internet est un signal envoyé aux « gilets jaunes » qui réclament le retrait de la réforme de mai 2018. Alors qu'elle devait entrer en vigueur en janvier 2019, elle avait d'ailleurs été reportée par l'exécutif au 1er juillet.