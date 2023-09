Contrôle technique : attention, les délais s'allongent en raison d'une pénurie de main-d'œuvre

Les délais pour passer le contrôle technique s'allongent en France. Illustration. (Pixabay-WolfBlur)

La pénurie de main-d'œuvre met en difficulté les centres de contrôle technique en France. Résultat : les délais pour obtenir un rendez-vous ont tendance à s'allonger ces dernières semaines.

Les centres de contrôle technique aussi ont du mal à recruter. Cette pénurie de main-d'œuvre a un impact direct pour les automobilistes français : l'allongement des délais pour obtenir un rendez-vous. Encore plus en cette période de retour de vacances où les propriétaires sont nombreux à vouloir passer l'examen.

« On cale en général un rendez-vous au maximum sous 15 jours » , explique un employé du groupe CTS interrogé par BFM TV . Cette société qui compte une trentaine de garages cherche à pourvoir cinq postes depuis plus d'un an. Mais elle n'arrive pas à recruter.

Le contrôle technique des deux-roues arrive

Un changement de législation survenu en 2018 expliquerait en partie ces difficultés. Auparavant, un CAP de mécanicien ou carrossier suffisait pour entrer dans la profession. « Maintenant c’est Bac pro mécanique auto et Bac pro mécanique industriel obligatoire » , regrette un salarié. Résultat : les contrôleurs multiplient les heures supplémentaires pour compenser et les clients doivent prendre leur mal en patience.

Les professionnels du secteur craignent de voir la situation s'aggraver encore avec l'arrivée du contrôle technique obligatoire pour les deux-roues. Le gouvernement a en effet annoncé en juin dernier la mise en place de cette mesure à partir de début 2024. L'opération sera « progressive en fonction de l'âge des véhicules » , justement pour éviter une surcharge dans les centres de contrôle.