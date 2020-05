Construction : 95 % des chantiers ont repris en Ile-de-France

Ce mercredi 27 mai, plus de 800 chantiers avaient repris en Ile-de-France, soit 95 % des chantiers de la région, selon les chiffres de la Fédération des promoteurs. Ils représentent 60 000 logements. Mais les professionnels craignent maintenant un engorgement des demandes et souhaitent l'accélération des procédures de dématérialisation pour traiter les permis de construire.

Complètement à l'arrêt pendant le confinement, les chantiers publics ont quasiment tous repris en Ile-de-France. A la date du mercredi 27 mai, 95 % de ces opérations sont à nouveau en cours, selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) relayés par BFM Immo.

Plus de 800 chantiers en Ile-de-France

Cela représente « plus de 800 chantiers (...) et plus de 60 000 logements », précise Marc Villand, président de la FPI Ile-de-France. A partir du 17 mars, ce sont 97 % des chantiers qui avaient été stoppés, faute de pouvoir garantir la sécurité des ouvriers. Le guide des préconisations de sécurité sanitaire dédié au secteur de la construction est maintenant devenu le document de référence.

« Les bases de vie doublées, les points d'eau placés à chaque étage du chantier, des sens uniques de circulation instaurés pour éviter les croisements et les équipements (masques, gants) rendus indispensables » font partie des mesures mises en place.

Un engorgement des permis de construire ?

Mais, les professionnels craignent maintenant un engorgement, faute d'accélérer la dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, comme les permis de construire. La FPI-IDF demande la mise en place dès la fin d'année 2020 de l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de recourir à « la télé-procédure afin de recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées ». Une disposition prévue dans la loi Elan mais pour le 1er janvier 2022.

Pour parer à l'urgence, la fédération francilienne réclame un traitement exceptionnel et temporaire des permis de construire (PC) déposés entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Une solution baptisée « PC Covid ».