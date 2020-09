Consommation : avec la crise, les Français privilégient l'alimentation et délaissent l'habillement

La crise sanitaire a bousculé les habitudes de consommation des Français (Crédits photo : Pixabay - Marco_Pomella )

Le confinement a frustré les envies de consommer des Français qui souhaitent se rattraper tout en se recentrant sur «l'achat de produits vraiment utiles» à des prix raisonnables.

La crise sanitaire a bousculé les habitudes de consommation des Français. Selon les conclusions d'une étude menée par l'ObSoCo avec Cofidis, 42% d'entre eux veulent désormais «consommer mieux» c'est-à-dire se tourner vers «l'achat de produits vraiment utiles».

Ce souhait se retrouve particulièrement chez les jeunes de la tranche 18-25 ans (50%), les citadins (41%) et les cadres intermédiaires (36%) qui aspirent à une consommation plus responsable.

Quels sont les produits considérés comme essentiels par les Français ?

À la question «Quels sont les postes de dépenses qui seront pour vous prioritaires au cours des 12 prochains mois ?», les Français citent en priorité l'alimentation (74% des sondés). Le podium est ensuite complété par la santé, mentionnée par 41% des sondés et par l'eau / électricité (40%). L'aménagement du logement est quant à lui évoqué par 19% des sondés ce qui en fait le quatrième poste de dépenses jugé prioritaire par les Français .

A contrario parmi les postes de consommation délaissés par les Français - car jugés secondaires- on retrouve l'habillement qui est considéré comme une priorité par 11% des sondés ce qui est quand même trois points de plus que les dépenses concernant les cadeaux faits aux proches jugés essentiels par 8% des sondés.

En queue de classement, on trouve les dépenses liées aux soins personnels (6% des sondés) et les produits culturels qui passent complètement au second plan puisque seulement 4% des sondés considèrent ce poste de dépenses comme important.

La crise sanitaire a été à l'origine d'une baisse de revenus pour plus d'un Français sur trois

Malheureusement la volonté des Français ne concorde pas toujours avec leur pouvoir d'achat. En effet «consommer mieux» est plus coûteux selon 79% des Français interrogés.

Le budget de plus d'un tiers des Français a été affecté par la crise puisque 38% d'entre eux déclarent que la crise sanitaire a été à l'origine d'une baisse de revenus. Par conséquent ces derniers doivent plus que jamais trouver un équilibre entre le souhait et la possibilité de consommer, quitte à s'imposer quelques restrictions.

Ainsi 56% des Français s'imposent au moins un type de restriction en termes d'alimentation pour des raisons financières. Dans le détail, 80% des individus qui déclarent s'imposer des restrictions en matière alimentaire évitent d'acheter des produits alimentaires de grandes marques et 79% privilégient la consommation d'aliments peu chers.

L'étude révèle aussi que 37% des Français s'infligent des restrictions en termes de santé faute de budget suffisant. Parmi eux , 64% affirment ne pas acheter des médicaments en dehors de ceux prescrits par leur médecin et 54% renoncent à des consultations spécialisées si celles-ci ne sont pas remboursées intégralement.

Autre poste de dépenses qui est aussi sujet à des restrictions : L'aménagement du logement. En effet 9 Français sur dix se restreignent à y investir une partie de leur épargne notamment les locataires (94%) pour des raisons financières.

Quelles sont les stratégies financières privilégiées par les Français ?

Pour financer leurs projets, les Français adoptent différentes stratégies. Pour les projets indispensables comme la santé ou ceux nécessaires dans le quotidien, ces Français préfèrent puiser dans leur épargne personnelle. Ainsi 35% des sondés y ont recours pour financer leurs dépenses de santé et 38% pour acheter ou remplacer de l'équipement high-tech, informatique et de téléphonie.

Pour financer des projets à plus long terme, relatifs au confort de vie, les Français privilégient la stratégie dite «des petits pas» autrement dit mettre de l'argent de côté tous les mois. 38% d'entre eux adoptent donc cette stratégie pour financer l'aménagement de leurs logements et 37% pour le remplacement de certains équipements notamment l'électroménager.

Enfin 19% des Français interrogés se disent prêts à souscrire à un crédit à la consommation pour financer au moins un projet qu'ils souhaitent réaliser, cette tendance s'observe particulièrement chez les personnes de moins de 45 ans puisque plus d'un quart d'entre elles (26%) déclarent envisager ce type de solution.