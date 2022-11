Conso : les marques de distributeur n'ont pas à rougir

Une récente enquête publiée par le magazine Que choisir de novembre met à mal les idées reçues pensant que les produits alimentaires des marques de distributeur (MDD) seraient de moins bonne qualité que les produits des grandes marques nationales. Au contraire, ils seraient parfois de meilleure qualité ou de qualité équivalente, tout en étant beaucoup moins chers que les produits concurrents.

les marques de distributeur n'ont pas à rougiriStock-OceanProd

L’inflation bouscule les habitudes alimentaires

La crise inflationniste a fait augmenter les prix des produits alimentaires de près de 10%. Pour tenter de sauver leur porte-monnaie, les consommateurs se tournent vers des produits moins onéreux. Et les premiers prix sont les produits des marques de distributeur. Or en changeant leurs habitudes alimentaires, les Français peuvent avoir l’impression de négliger leur santé pour réaliser des économies. Cependant, une étude publiée par le magazine Que choisir vient de prouver que cela n’était pas nécessairement le cas. En effet, le magazine a enquêté et analysé la liste des ingrédients de douze produits. Le magazine avance alors que les « produits de premier prix » sont « parfois meilleurs que les marques ».

Une qualité équivalente et un prix nettement inférieur

Si certains produits sont donc jugés de meilleure qualité, cela ne se fait pas ressentir sur le prix. Par exemple, le magazine a analysé des lasagnes préparées de plusieurs marques. Et l’étude indique que celles de la marque Marie possèdent une qualité identique à celles de Toque du Chef, la marque de Lidl. Cependant, Marie les vend beaucoup plus cher que Lidl : 4,80 euros chez Marie contre 2,99 euros pour Lidl. Et si la qualité des deux produits est en tout point identique, c’est parce qu’ils sont issus de la même usine.

La qualité dépend des produits

Cependant, cette étude ne permet pas d’affirmer que tous les produits des marques de distributeur sont meilleurs que ceux des marques. Parmi les 12 produits analysés, 8 issus de MDD arrivent en tête avec la meilleure note. Mais la qualité varie considérablement en fonction de la nature du produit. Pour déterminer la qualité des produits, l’UFC-Que Choisir a étudié le Nutri-Score qui prend en compte les acides gras saturés, le taux de sel, de sucre et de fibres. Entrent également en compte les ingrédients industriels indésirables et additifs, qui peuvent être dangereux pour la santé. Sans surprise, les produits bio ne font pas partie des produits « à petits prix » analysés dans cette étude. Or nous connaissons le danger des pesticides sur notre santé.

Mieux vaut éviter les produits préparés

En somme, cette étude permet de comprendre que les produits industriels plus chers ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Souvent trop sucrés, trop salés et contenant des additifs, la meilleure alternative pour se nourrir sainement reste d’acheter des produits bruts et de les cuisiner soi-même. À condition d’avoir le temps de se mettre derrière les fourneaux. L’étude n’a pu communiquer d’informations concernant la provenance des ingrédients utilisés, mais affirme que « sur les 34 produits low-cost avec de la viande examinés, moins d'un tiers contenait de la viande issue d'élevages français ».