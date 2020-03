Confinement : les étudiants qui ont quitté leur résidence universitaire ne paieront pas de loyer en avril

Alors que de nombreux étudiants ont quitté précipitamment leur logement, ceux qui occupaient une résidence universitaire gérée par le Crous seront dispensés de payer le loyer en avril. Les bourses et aides versées sur critères sociaux continueront à être versées, malgré la fermeture des établissements scolaires et des universités.

Depuis que le confinement est entré en vigueur en France, de nombreux étudiants ont quitté leur logement pour se confiner chez leurs parents. Ceux qui étaient logés en résidence universitaire gérée par le Crous seront exonérés du paiement de leur loyer en avril, a annoncé Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur.

Toutefois, ils doivent prévenir la résidence de leur départ. C'est seulement à cette condition que l'étudiant sera exonéré du paiement du loyer au 1er avril, rappelle Seloger.

Pas de préavis cette année

Autre mesure prise dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le délai de préavis, habituellement fixé à un mois, ne sera pas appliqué cette année aux étudiants locataires d'un logement universitaire, comme l'a confirmé le Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

La situation est tout autre pour les étudiants locataires dans le parc privé. Qu'il s'agisse d'un logement meublé, vide ou d'une colocation, les étudiants qui ont quitté leur logement seront redevables du loyer au 1er avril. Ils sont des citoyens comme les autres. Si le chef de l'Etat a annoncé, lundi 16 mars, un moratoire sur les loyers, il ne concerne que les PME en difficulté, et non les ménages.

Les bourses seront versées

Concernant le versement des aides et bourses sur critères sociaux, elles sont maintenues pendant la période de confinement et ce, même si les universités et les écoles sont fermées. Il n'y a plus d'obligation d'assiduité. C'est le cas également de toutes les aides financières versées par le Crous comme l'aide au mérite, les aides spécifiques d'urgence ou encore l'aide à la mobilité, précise SeLoger.