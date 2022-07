Compte courant, livrets, placements : combien mettre sur ces supports ?

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Alors que l'inflation qui a atteint les 5,2 % sur un an en mai 2022 ne semble pas ralentir, il est plus que jamais opportun de se demander combien conserver sur ces différents comptes, livrets et placements. En effet, une forte inflation entraîne une baisse du pouvoir d'achat et il est dès lors recommandé de placer son épargne sur des supports d'investissements offrant un rendement dont le taux est supérieur à celui de l'inflation. Pour autant, il est indispensable de conserver des liquidités pour financer tous les achats du quotidien, les dépenses imprévues, les projets court terme, etc. Découvrez dans cet article combien mettre sur quels supports : compte courant, livrets bancaires, placements divers, etc.

Le strict minimum sur le compte courant

D'abord, rappelons que le compte courant ou compte de dépôt à vue n'est en aucun cas un placement : il s'agit seulement d'un compte lié à des moyens de paiement qui vous permet de payer vos dépenses et factures par carte bancaire, chèque, virement ou encore retrait par carte bancaire, mais aussi de recevoir par le biais de virements ou de chèques différents revenus (salaires, prestations sociales, remboursements divers, etc.). De ce fait, le compte courant n'est pas rémunéré. Cela signifie qu'en période d'inflation, même de faible inflation, garder son argent sur son compte courant est un mauvais calcul.

Il est donc conseillé de garder sur son compte courant le strict minimum, à savoir le montant vous permettant de régler toutes vos dépenses du mois. Vous devriez connaître ce montant qui devrait être identique de mois en mois et correspond à l'ensemble de vos charges. Il s'agit aussi de la somme correspondant à vos revenus moins le montant consacré à l'épargne.

Pour se constituer un capital, le simple fait de mettre des sous de côté, c'est-à-dire de ne pas dépenser tout ce qui se trouve sur votre compte courant, est certes le premier pas à franchir mais il est recommandé pour faire fructifier son capital de le placer.

Le fonds d'urgence et les sommes destinées à financer les projets court-terme sur les livrets

La première solution consiste à placer les sommes épargnées sur un ou des placement(s) à capital garanti, comme par exemple le livret bancaire. Même si ces derniers sont faiblement rémunérés, à un taux bien inférieur à l'inflation, ils affichent tout de même un taux d'intérêt positif et vous permettent de récupérer à tout moment les sous que vous y aurez déposés.

Compte tenu de ces caractéristiques, il s'agit du support idéal pour se constituer une épargne de précaution ou fonds d'urgence. Cette enveloppe qui doit représenter entre 3 et 6 mois de salaire servira à payer toutes les factures imprévues et urgentes (garagiste, serrurier, vétérinaire, etc.).

Les livrets bancaires sont également recommandés pour épargner des sous en vue de réaliser vos projets de court terme comme le financement des vacances, l'achat d'une voiture, etc. Vous pouvez toutefois pour vos projets à financer à horizon 6 mois à 2 ans environ opter plutôt pour le fonds euros d'une assurance-vie. Il s'agit là aussi d'un placement à capital garanti, qui peut en outre être plus rémunérateur qu'un livret bancaire (livret de l'épargne réglementée comme le livret A ou le LDDS à 1 % ou bien livret fiscalisé). À titre d'exemple, en 2022, le taux d'intérêt des meilleurs fonds euros dépassaient 1,5 %. Attention toutefois à anticiper vos dépenses si vous envisagez de recourir au fonds euros pour financer vos projets court-terme. En effet, les sommes placées sur cette enveloppe peuvent être retirées plus ou moins rapidement selon les contrats. Le laps de temps nécessaire pour retirer ses fonds oscille entre 2 jours et 2 semaines environ.

Le montant à placer sur livret ou fonds euros de l'assurance vie pour financer vos projets court terme dépendra bien sûr de la nature du projet et de la somme que vous souhaitez y consacrer.

Le financement des projets long terme sur des supports d'investissement

La seconde solution, pour valoriser un capital dans la durée, consiste à investir les sommes épargnées, c'est-à-dire à acheter un actif en vue de valoriser son capital soit grâce à un rendement (dividende d'une action, coupon d'une obligation, loyers d'un investissement locatif, etc.), soit grâce à la réalisation d'une plus-value future qui consiste à revendre l'actif (action, bien immobilier, produit de Bourse, etc.) plus cher qu'il n'a été acquis. Il est aussi possible avec certains actifs, comme par exemple des actions ou un bien immobilier, de combiner rendement et plus-values.

L'investissement n'est pas garanti en capital. Cela signifie que le rendement n'est pas garanti (son versement peut être annulé ou le montant revu à la baisse) et/ou que le prix de l'actif n'est pas garanti (il peut fluctuer à la hausse comme à la baisse). Notez toutefois que cette prise de risque s'accompagne d'une performance potentiellement plus élevée que celle affichée par les placements à capital garanti.

Compte tenu de ces caractéristiques, il est recommandé d'investir dans des placements non garantis en capital les sommes destinées à financer ses projets de long terme, tout en prenant en compte son profil de risque. Vous pourrez ainsi investir régulièrement des fonds sur le marché actions via des titres vifs, ETF et fonds, mais aussi par exemple sur le marché du non coté en direct ou via des fonds, sur le marché des matières premières via des produits dérivés et ETF, voire sur le marché des cryptodevises, et bien sûr sur le marché immobilier en direct ou via des parts de SCPI ou OPCI. Selon votre profil d'investisseur, la répartition entre ces classes d'actifs pourra varier.

Retenez toutefois qu'il convient avant toutes choses de se constituer un fonds d'urgence puis de définir des projets de long terme précis (objectif, montant à atteindre, horizon d'investissement). Vous pourrez alors mettre en place un plan d'action pour y parvenir, en adéquation avec votre profil de risque.

Rappelons que le plus efficace reste d'investir de petites sommes très régulièrement. Vous lisserez ainsi le risque tout comme votre effort d'épargne et pourrez bénéficier de la magie des intérêts capitalisés.