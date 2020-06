Commerce : l'Etat veut racheter 6 000 locaux pour proposer des loyers modérés et dynamiser les centres-villes

Pour soutenir les commerçants et revitaliser les centres-villes, le gouvernement va acquérir et rénover au moins 6 000 commerces sur cinq ans. « Ces opérations contribueront à la lutte contre la vacance commerciale qui a doublé en France durant les dix dernières années, et à proposer des locaux à loyer modéré », indique un document du ministère de l'Economie.

Le gouvernement a annoncé ce lundi une extension du fonds de solidarité en juin pour les indépendants hors du secteur du tourisme et un dispositif pour revitaliser les centres-villes délaissés en offrant des loyers modiques aux commerçants. La Banque des territoires va ainsi déployer avec les collectivités jusqu'à 100 foncières pour acquérir et rénover au moins 6 000 commerces sur cinq ans, selon un document du ministère de l'Economie relayé par l'AFP.

Lutter contre la vacance commerciale

La Banque des territoires apportera 300 millions d'euros de fonds propres et distribuera 500 millions d'euros de prêts pour cette opération, « et l'Etat travaillera avec les territoires pour financer une solution d'équilibre », a déclaré à des journalistes la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher. Le but est aussi de proposer des locaux qui répondent mieux aux besoins des commerçants, a-t-elle précisé.

Le fonds de solidarité prolongé en juin

Pour les petits commerçants ou artisans, le gouvernement prévoit aussi une prolongation en juin du fonds de solidarité hors du secteur du tourisme, pour lequel cette mesure était déjà prévue. Cette prolongation coûtera 500 millions d'euros, a indiqué Agnès Pannier-Runacher. Elle vient s'ajouter à 400 millions d'euros d'allègements de charges déjà inclus dans le projet de loi.

En outre, pour bénéficier du second volet du fonds de solidarité, destiné aux entreprises en grande difficulté, la condition de refus d'un prêt garanti par l'Etat sera supprimée.

Enfin, le gouvernement veut accompagner les très petites entreprises pour faciliter leur transition numérique, partant du constat que les entreprises ayant une présence sur internet sont plus résilientes que les autres.