Comment un pilote de ligne français gagnant 12 000 euros par mois s'est retrouvé endetté jusqu'au cou

Le commandant de bord a accumulé près de 287 000 euros de dettes. (illustration) (Pixabay / rawpixel)

Un commandant de bord a accumulé près de 287 000 euros de dettes malgré un salaire de 8 500 euros par mois, rapporte Le Parisien . Ce père de famille a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et a demandé début janvier 2024 un étalement de ses remboursements auprès du tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines).

« J'ai honte »

« Deux ans de chômage, voilà comment on se retrouve devant l’audience de surendettement à expliquer qu’avec 8 500 euros mensuels, on n’arrive pas à faire face à ses charges. J’ai honte » , a confié au quotidien ce pilote de ligne. Victime d’un licenciement économique en octobre 2019, il devait être embauché par Air France quelques mois plus tard. Mais, avec la pandémie, il n’a pu être recruté qu’en octobre 2021.

Avec notamment deux résidences et plusieurs véhicules, le père de famille avait de lourdes charges. Ses économies et son allocation représentant 40 % de son ancien salaire se sont rapidement révélées insuffisantes. Une situation qui a perduré malgré son nouvel emploi au salaire de 8 500 euros par mois.

« J'avais un taux d’endettement de 60 % »

Le quinquagénaire a donc déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il a été jugé recevable et l’institution lui a proposé un plan sur deux ans, avec 6 000 euros de remboursements mensuels. Un échéancier impossible à tenir pour le commandant de bord, qui a plaidé un étalement sur cinq ans auprès du tribunal.

Le quinquagénaire regrette aujourd'hui le manque de prudence des banques à son égard : « Avec un salaire de 12 000 euros mensuels, j’avais un taux d’endettement de 60 % et cela ne gênait personne » .