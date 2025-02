Comment réduire le coût de vos vacances au ski ? / iStock.com - molchanovdmitry

Choisissez bien votre station

Certaines stations de ski proposent des prix intéressants. Comparez plusieurs offres avant de réserver un séjour. En France, les stations de Réallon (Hautes-Alpes) et Crévoux (Hautes-Alpes également) ainsi que celle de Roubion-les-Buisses (Alpes maritimes), par exemple, proposent des forfaits à des prix attractifs.

Achetez votre équipement d’occasion

Pour un séjour au ski, le coût des vêtements et autres équipements peut être élevé. C’est pourquoi, regarder sur des sites et applications d’articles d’occasion est une excellente idée. Attention simplement à l’état des produits que vous achetez. Vous pouvez aussi questionner votre entourage. Il y a peut-être, parmi vos proches, des âmes charitables qui seraient d’accord de vous prêter des combinaisons et autres ? Qui ne tente rien n’a rien !

Économisez sur les transports

Pour réduire votre budget, vous pouvez opter pour le covoiturage. Cela vous permettra de partager les frais de carburant avec d’autres personnes et de diminuer votre bilan carbone. Pensez aussi à vérifier si la station de ski où vous séjournez est labellisée « Flocon Vert ». Divers services (comme des navettes, par exemple) peuvent être proposés aux voyageurs. Peut-être aurez-vous même la possibilité de faire un séjour sans voiture et de réaliser encore plus d’économies financières (péages en moins, pas de carburant, pas de stationnement payant…).

Anticipez

Leçons, sorties au restaurant, logement, assurances, frais imprévus… Plusieurs éléments sont à inclure dans le budget de vos vacances au ski. Pour bénéficier de prix avantageux, il est conseillé d’anticiper en réservant l’hébergement, notamment, quelques semaines voire quelques mois avant de partir. Pensez aussi à surveiller régulièrement les offres et promotions afin de pouvoir en profiter.

Préférez voyager en période creuse

Du côté des dates, et si cela est possible pour vous, préférez les périodes creuses. Non seulement il y aura moins de monde mais vous bénéficierez en plus de tarifs plus abordables. En effet, les prix sont généralement plus élevés pendant les vacances scolaires, en particulier, car la demande est élevée.

Cuisinez vos repas

Pour réduire le coût de vos vacances au ski, privilégiez les repas concoctés par vos soins à ceux pris dans des restaurants où les tarifs peuvent être particulièrement élevés. Mais bien entendu, il n’est pas interdit de se faire plaisir et de s’offrir un repas (ou plus) dans un bon restaurant avec vue sur de superbes paysages.

Choisissez des activités gratuites

Qui dit vacances au ski, dit ski ! Cependant, vous pouvez aussi opter pour des activités gratuites comme les randonnées en famille, par exemple. Si vous êtes en vacances avec des enfants, faire un joli bonhomme de neige ou une bataille de boules de neige ne coûte pas un centime et amusera tout le monde. À titre indicatif, un séjour au ski pour deux personnes coûte près de 1 000 €. Si vous partez avec deux enfants, comptez près de 500 € supplémentaires.