Comment fonctionne un découvert bancaire ? / iStock.com - Wasan Tita

Découvert autorisé / non autorisé, quelles différences ?

Dans les deux cas, vous utiliserez des fonds avancés par votre banque, et cela vous coûtera de l’argent. Si le débit est autorisé, c’est qu’il a fait l’objet d’un accord entre la banque et vous, soit via votre convention de compte (le document que vous remet la banque à l’ouverture de votre compte courant, et qui contient la totalité des engagements réciproques), soit via une autorisation exceptionnelle. Cet accord – qui peut être revu à tout moment par la banque - définit le montant accordé (souvent déterminé en fonction de vos revenus) et la durée de l’autorisation (fixée, dans tous les cas, à trois mois maximum). L’accord prévoit également le taux d’agios ; c’est-à-dire les intérêts qui seront appliqués sur le montant de votre découvert. Le pourcentage appliqué est susceptible d’être réactualisé à tout moment en fonction de l’évolution des taux. Si vous dépassez le niveau maximal de découvert accordé ; des frais et des pénalités supplémentaires s’appliqueront très probablement. Si vous plongez votre compte bancaire dans le rouge sans avoir obtenu un accord préalable de votre banque, ou que le découvert n’est pas régularisé dans le délai donné, la banque peut déployer un arsenal de frais divers et variés, à savoir : Des agios, également appelés « intérêts débiteurs », dont le montant est généralement calculé en multipliant le nombre de jours débiteurs par le taux annuel du coût des agios, souvent situé autour de 8 % ; Des commissions d'intervention, c’est-à-dire des frais appliqués à chaque opération effectuée alors que votre compte est à découvert ; Des frais pour « incidents de paiement » ; dont le montant est plafonné ; D’éventuels frais de rejet ; D’éventuels frais de lettre d'information, correspondant à l'envoi d'un courrier vous informant de votre situation de découvert. Au-delà des frais que vous devrez supporter, sachez qu’en cas de dépassement prolongé, la banque pourra aussi vous imposer des restrictions d’utilisation de votre compte, voire même le clôturer...

Facilité de caisse VS découvert bancaire

Alternative au découvert bancaire, la « facilité de caisse » répond à un besoin ponctuel de trésorerie. Si vous êtes, par exemple dans l’attente d’une entrée d’argent, vous pouvez solliciter cette « mise dans le rouge » conjoncturelle auprès de votre banque. Vous vous entendrez sur le montant et la durée (quelques jours en général), et cela ne fera pas nécessairement l’objet d’un contrat écrit. Moins onéreuse qu’un découvert bancaire, cette « facilité de caisse » entraînera tout de même des intérêts sur le montant utilisé, et la banque peut être amenée à facturer des frais supplémentaires en cas de dépassement du montant convenu.