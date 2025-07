Investissement en bourse : 3 solutions pour limiter son exposition au risque pendant l'été

L'été est souvent propice aux krachs boursiers, comment s'en protéger ? ( Crédits photo: © Miha Creative - stock.adobe.com )

L'été, le nombre de transactions effectuées sur les marchés boursiers baisse. Une situation qui peut engendrer une diminution des cours, voire un krach boursier. Comment réduire son exposition au risque ?

C'est au cours des étés 1990, 2011 et 2015 que de violents krachs boursiers ont été enregistrés. De manière générale, la saison estivale est une période à risque pour les investisseurs en bourse en raison de la baisse du nombre de transactions enregistrées par les marchés financiers. Les épargnants qui détiennent des produits boursiers par l'intermédiaire d'un PEA ou d'un compte-titres ordinaires peuvent néanmoins limiter leur exposition au risque grâce à 3 solutions différentes.

Solution n° 1 : conserver des liquidités pour gagner en réactivité

Situation au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, tensions commerciales initiées par le président américain Donald Trump… selon Guillaume Lasserre, directeur des gestions de LB AM, "la prudence reste de mise sur le marché des actions, du fait des incertitudes actuelles". Pour autant, l'été peut permettre de saisir de belles opportunités en raison de la baisse possible de certains cours boursiers. "Bien que de nombreuses incertitudes persistent, il est essentiel de rester investis" résume une étude de Tikehau Capital.

La société spécialiste du financement d'entreprises explique ainsi qu'il "est fondamental de conserver des poches de liquidités pour naviguer dans ces marchés et saisir les opportunités lorsque celles-ci se manifestent". Garder de l'argent disponible permet en effet de pouvoir réagir rapidement en cas de baisse d'un indice boursier, et ainsi de profiter d'un prix d'achat moins élevé. Avec les ordres d'achat à révocation, il est même possible d'automatiser cette opération.

Solution n° 2 : utiliser (avec parcimonie) les produits financiers complexes

Vous n'êtes pas prêt à céder certaines de vos positions pendant l'été ? Il est tout de même possible de limiter votre niveau d'exposition financier grâce aux produits dérivés. Vous pouvez, par exemple, acheter des options de vente, qui vous permettent de vendre vos positions à un prix fixe et déterminé à l'avance. "Ces produits complexes sont à manier avec prudence et restent réservés aux boursicoteurs avertis" avertit néanmoins Dorian Abadie, analyse OPCVM & Bourse chez Meilleurtaux.

Les ETF inverses peuvent également s'avérer utiles en période estivale. Le principe ? Ils évoluent de façon contraire à l'indice de référence. Par exemple, un ETF inverse au CAC 40 verra son cours monter tandis que celui du CAC 40 baissera. Certains ETF inverses proposent même un effet de levier, qui permet de multiplier ses gains par 2 ou par 3 par rapport à la baisse du cours sous-jacent. "Toute erreur d'anticipation peut donc finalement coûter bien cher, analyse néanmoins Dorian Abadie, d'autant plus qu'il est très difficile de prévoir l'évolution de la Bourse à très court terme".

Solution n° 3 : effectuer des versements réguliers sur son PEA ou son compte-titres

Vous voulez limiter la volatilité de votre portefeuille d'investissement ? Interrogés par le site d'information financière MoneyVox, plusieurs professionnels ont mis en avant l'intérêt de la méthode du DCA, ou "Dollar Cost Averaging", dans ce cadre. Le principe ? Programmer des investissements en bourse réguliers, par exemple chaque mois, ce qui permet de moyenner le prix d'achat des titres financiers qui composent son portefeuille.

La méthode du DCA offre en outre un second avantage : celui de faire gagner du temps aux épargnants. En effet, plusieurs gestionnaires de contrats d'investissement en bourse laissent la possibilité à leurs clients d'automatiser leurs investissements sur les marchés financiers. De quoi limiter l'impact des soubresauts de la bourse, en particulier au cours de l'été, tout en simplifiant la gestion de son portefeuille boursier.