Taxer les hauts patrimoines et augmenter la dette publique sont les principales propositions des deux coauteurs d’un rapport sur le financement de la nécessaire transition écologique. Mais le gouvernement n’accepte ni l’une ni l’autre.

Comment financer la transition écologique ?-iStock-Sakorn Sukkasemsakorn

Une dépense globale évaluée à 135 milliards d’euros

L’économiste Jean Pisani-Ferry et l’inspectrice générale des finances Selma Mahfouz ont remis le 22 mai à Élisabeth Borne le rapport que celle-ci leur avait commandé sur l’épineux sujet de la transition écologique. Les auteurs estiment que l’investissement supplémentaire pour faire face à ce défi colossal est de l’ordre de 66 milliards d’euros par an, dont 34 milliards pris en charge par les finances publiques, et que le budget global nécessaire s’élèverait à 135 milliards d’euros. Ils tirent la sonnette d’alarme en soulignant la nécessité de trouver des solutions au plus vite. Chacun doit consentir, selon eux, à d’inévitables sacrifices. Jean Pisani-Ferry, acteur clé du programme de 2017 d’Emmanuel Macron, n’a pas hésité à prendre du recul avec le premier mandat du président, estimant que les décisions prises n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Il affirme que notre dépendance aux combustibles fossiles nous a détournés pendant trop longtemps du progrès technique qui était pourtant à notre portée.

Le recours à l’impôt des plus aisés

Le rapport constate que la transition écologique est inégalitaire, les ménages les plus aisés émettant plus de carbone que les plus modestes, alors que leurs dépenses énergétiques impactent moins leur budget. Les classes populaires seront donc inévitablement plus touchées par les contraintes de la transition. L’une des solutions proposées par les coauteurs du rapport serait de mettre en place un impôt « exceptionnel et temporaire » de 5 % sur le patrimoine financier des 10 % de contribuables les plus riches. Cette mesure pourrait rapporter 150 milliards d’euros sur 30 ans (soit 5 milliards par an). Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, qui entend maintenir son cap sur la baisse de la pression fiscale, refuse de recourir à une hausse des impôts, estimant que les 10 % les plus aisés paient déjà 75 % de l’impôt sur le revenu. D’autres, dont le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, considèrent que cette piste mérite réflexion.

Le recours à la dette publique

Un financement de la transition écologique par la dette publique est la seconde idée phare du rapport. Les deux auteurs estiment que, pour une cause d’une telle importance, l’endettement public se justifie. Selon leurs prévisions, la dette publique pourrait s’alourdir de 10 points de PIB supplémentaires à l’échéance 2030, soit un montant dégagé de 250 à 300 milliards d’euros cumulés. À l’horizon 2040, on pourrait atteindre les 25 points de PIB. Mais la rigidité des règles budgétaires européennes serait un obstacle pour parvenir à ce résultat. Face à une dette publique qu’il estime déjà trop élevée, Bruno Le Maire exclut également cette option. Il préfère privilégier quatre solutions alternatives : le verdissement de la fiscalité (avec la suppression des niches fiscales sur les énergies fossiles et l’augmentation des taxes sur les véhicules thermiques), la mise en place d’un nouveau plan d’épargne avenir climat (sollicitant l’épargne des Français), ainsi que le financement de la transition par les entreprises et l’engagement des banques (la BEI, Banque européenne d’investissement, étant susceptible de devenir la « banque du climat »).