Comment expliquer l’investissement à vos enfants?

Pour l’éducation financière de vos enfants, vous pouvez leur ouvrir un compte bancaire ou un contrat d’assurance-vie. ( crédit photo : GettyImages )

En tant que parents, il est essentiel de sensibiliser vos enfants aux questions financières. Comment les familiariser avec des notions telles que l’épargne ou le budget ? À quel âge leur faire comprendre l’intérêt d’un Livret A ou d’un contrat d’assurance-vie ? Faut-il évoquer avec eux le principe de l’investissement et du rendement ? Découvrez nos conseils pour aborder le sujet simplement et sereinement.

Sommaire:

Éducation financière: comment parler d’argent avec son enfant?

Donner de l’argent de poche à vos enfants: une bonne idée?

Pour une bonne gestion budgétaire, vos enfants doivent apprendre à épargner

Quels produits d’épargne et de placement choisir pour votre enfant mineur?

Éducation financière: comment parler d’argent avec son enfant?

L’argent peut être un sujet tabou. Il est pourtant essentiel de l’aborder avec les plus jeunes. Donner de saines habitudes financières à vos enfants, c’est en faire de futurs adultes responsables. Ils seront en mesure de prendre les bonnes décisions, de gérer leur budget et de maîtriser leurs finances.

Les activités du quotidien sont propices à aborder le sujet de l’argent avec vos enfants. Faire les courses est l’occasion de les initier au concept de gestion financière . Vous pouvez, par exemple, leur apprendre à distinguer ce qui relève des besoins et des envies. Les plus jeunes comprennent très tôt que l’argent est un moyen d’acheter ce que l’on veut. À vous de leur expliquer que:

cet argent est le fruit de votre travail,

les dépenses sont conditionnées à la somme dont on dispose.

Plus tôt votre enfant a conscience des mécanismes et des règles, mieux il les assimile et prend de bonnes habitudes. Vous pouvez commencer par examiner ensemble la valeur des différentes pièces de monnaie. Les enfants sont sensibles à ce qui les concerne directement: le prix d’une glace ou d’un tour de manège. Vous pouvez aussi faire le lien avec le travail, en calculant combien d’heures vous devez travailler pour payer une sortie au cinéma. Si votre enfant est invité à l’anniversaire d’un ami, cela peut être l’occasion de le laisser gérer un budget pour la première fois. Dans ce cas, vous lui donnez une somme et le laissez choisir un cadeau en respectant le budget.

Donner de l’argent de poche à vos enfants: une bonne idée?

L’argent de poche est l’une des composantes essentielles de l’éducation financière des enfants. Il prépare leur future indépendance pécuniaire en leur permettant de:

s’exercer à gérer un budget,

se familiariser avec la notion d’épargne.

Vous devez proposer une somme adaptée à leur âge et à leurs besoins. Cet argent peut être donné de façon hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuelle quand ils grandissent. Ensuite, il est question de laisser vos enfants utiliser leur argent de poche comme ils le souhaitent. Ils commettront peut-être des erreurs, mais ils pourront aussi en tirer des leçons. En tant que parents, vous devez vous retenir de les aider davantage. S’ils ont dépensé tout leur budget de la semaine, il leur faut attendre la semaine suivante. Afin qu’ils ne prennent pas l’habitude de s’endetter, il faut éviter de leur accorder une avance ou de les laisser emprunter de l’argent à leurs frères et sœurs. Mieux vaut leur apprendre à patienter le temps de réunir la somme nécessaire pour faire les achats dont ils ont envie.

Pour une bonne gestion budgétaire, vos enfants doivent apprendre à épargner

L’un des buts de l’éducation financière est de faire comprendre le sens de l’épargne. En effet, la base d’une bonne gestion de son budget est d’économiser de l’argent pour faire face à des dépenses imprévues ou pour investir. Vous pouvez montrer à votre enfant comment se fixer des objectifs et mettre de côté une petite somme chaque fois qu’il reçoit de l’argent. S’il sait à quoi va servir cette somme, sa motivation pour économiser est d’autant plus grande. Au fur et à mesure qu’il en perçoit les avantages, il parvient mieux à planifier ses dépenses et à gérer son budget. Il existe désormais des tirelires connectées pouvant constituer des outils pédagogiques efficaces.

Le jeu est également un excellent moyen d’inculquer les bases de la gestion financière à vos enfants. Ils apprennent comment investir leur argent et faire fructifier leurs économies. Dans La Bonne Paye , par exemple, les joueurs sont encouragés à placer de l’argent dans un livret d’épargne afin de toucher des intérêts au tour suivant. La notion d’investissement est également abordée via l’achat de biens mobiliers ou immobiliers dont la revente permet de réaliser une plus-value. Les plus jeunes sont incités à mettre de côté pour faire face à des dépenses imprévues, comme dans la «vraie vie». Au Monopol y, l’enfant économise pour pouvoir acheter tel ou tel lieu et établit une stratégie de manière individuelle.

Quels produits d’épargne et de placement choisir pour votre enfant mineur?

Lorsque vos enfants sont un peu plus grands, vous pouvez formaliser leur éducation financière en leur ouvrant un compte bancaire et/ou un livret d’épargne. Les établissements bancaires proposent des offres spécifiques pour les jeunes dès 10 ou 12 ans, sans permission de découvert. Il s’agit d’un moyen concret d’apprendre à gérer son argent: l’adolescent peut consulter ses relevés de banque en ligne et suivre ses dépenses au jour le jour.

C’est le moment d’aborder avec votre enfant les bases de l’investissement: quel est l’intérêt d’un livret d’épargne ou d’un contrat d’assurance-vie ? Qu’est-ce que le rendement? Les intérêts? Au fur et à mesure, votre enfant sera en mesure de suivre le rendement de ses placements. De plus, vous lui montrez les avantages d’investir tôt puisque son épargne a le temps de grossir avant qu’il n’en ait besoin, pour financer ses études ou un premier logement.