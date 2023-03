Enfant mineur: carte et compte bancaire, les responsabilités évoluent avec l’âge

Enfant mineur et carte bancaire ( crédit photo : AlikeYou/Shutterstock / AlikeYou )

Pour épargner et/ou commencer à gérer son budget, un mineur peut disposer dès son plus jeune âge d’un compte bancaire et de produits d’épargne. Dès 10 ans, il est possible d’avoir une carte bancaire. L’accord des représentants légaux est obligatoire. Les banques proposent des offres innovantes à destination des mineurs. Frais de gestion, commissions, application de gestion… ces cartes pour jeunes font tout comme les grandes. Nos conseils pour vous aider à bien choisir pour votre enfant.

La carte bancaire est accessible aux mineurs dès 10 ans

La carte bancaire représente un premier pas vers l’indépendance. Dès sa dixième année, le jeune peut disposer d’une carte bancaire dans son portefeuille. C’est une façon d’apprendre à gérer un budget, à mieux appréhender l’argent dématérialisé, mais aussi à intégrer des règles de base comme de ne pas divulguer son code ou de bien ranger sa carte. C’est aussi un moyen de limiter les risques de billets perdus dans la cour du collège ou entre les sièges du bus…

Combien d’argent de poche pour les adolescents? Selon le baromètre 2022 «L’argent de poche des adolescents» réalisé par Teenage Lab, la moitié des jeunes reçoivent de l’argent de poche régulièrement, à la semaine ou au mois. En 2022, le montant moyen s’élevait à 33 euros, en hausse de 2 euros par rapport à 2021. Mais les sommes varient avec l’âge: les 10-12 ans ont reçu en moyenne 23 euros par mois, et les 14-16 ans, 41 euros. Cet argent s’ajoute à celui reçu lors des anniversaires, voire en cas de petits boulots: babysitting, nettoyage de la voiture... L’argent dépensé en ligne et en sans contact (avec la carte ou le smartphone) représente 71% des dépenses des ados.

Des cartes bancaires adaptées aux besoins des jeunes et de leurs parents

Il semble aussi difficile de priver un ado de carte bancaire que d’un smartphone. Les jeunes paient régulièrement leurs achats avec les deux. Cet engouement pour le dématérialisé est bien compris par les banques. Pour rassurer les parents face aux risques de fraude ou de dépenses inconsidérées, les banques ont mis en place des garde-fous. Parmi eux, se trouve la limitation de paiement dans certains commerces, comme les bars et bureaux de tabac. Ces options de paiement peuvent progressivement être déverrouillées à mesure que l’enfant gagne en maturité. Les parents peuvent aussi avoir une visibilité en temps réel sur le compte de leur enfant, comme avec la carte Freedom de Boursorama. Pour coller aux besoins des ados voyageurs, quasiment toutes les banques offrent les frais en cas de paiements et retraits partout dans le monde. Sans oublier de rendre la carte compatible avec Apple Play et Google Play, pour payer facilement avec son smartphone.

Pourquoi offrir une carte bancaire à son enfant mineur?

Les cartes bancaires pour mineurs ont pour avantage de ne pas tolérer les découverts. Mais les restrictions peuvent aller plus loin selon la configuration mise en place par les parents.

L’intérêt d’une carte bancaire pour jeunes est évidemment de leur apprendre à gérer un budget, à prendre de bonnes habitudes pour la suite. Ils apprennent à ne dépenser que ce qu’ils possèdent sur leur compte. Dès leur plus jeune âge, ils doivent alors faire des choix concernant leurs dépenses. Ils peuvent apprendre à économiser pour acheter un produit désiré. Prendre une carte bancaire pour son enfant, c’est aussi l’occasion pour les parents de parler d’argent. Vous pouvez aborder la notion de crédit immobilier ou de crédit à la consommation, et parler de taux d’intérêt et/ou d’inflation, pour les préparer à leur quotidien de futurs adultes responsables.

La valeur de l’argent chez les adolescents Les activités rémunérées permettent aux adolescents de prendre conscience du sens de l’effort. Lorsqu’il est gagné contre un travail ou un service rendu, l’argent est perçu comme un moyen d’accomplissement.

Quelle offre bancaire pour les enfants de 10 ans?

Dès 10 ans, un préado peut avoir leur propre carte bancaire. Les parents ajustent les limites et les fonctionnalités de la carte en fonction de la maturité de leur enfant. L’offre peut compléter un compte épargne ouvert dès la naissance de l’enfant, par exemple un Livret A ou un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) . Pour ce faire, l’accord de l’enfant n’est pas obligatoire. Il peut disposer des sommes inscrites sur ses comptes dès son douzième anniversaire.

Quelle offre bancaire pour les enfants âgés de 12 à 16 ans?

À partir de 12 ans, l’offre bancaire devient plus large. Ainsi, un mineur peut demander l’ouverture d’un compte épargne et/ou d’un Livret jeune. Toutes les banques proposent également l’ouverture d’un compte courant avec carte bancaire. Dans tous les cas, le mineur doit obtenir l’autorisation de ses représentants légaux. Les parents de l’enfant sont ses représentants légaux, mais selon la situation de famille, il peut aussi s’agir d’un seul des deux parents ou bien d’un tuteur. Le mineur a aussi la possibilité de déposer ou de retirer des sommes de son compte épargne ou de son livret. Généralement, la signature de ses représentants légaux est requise pour les opérations de retrait.

À savoir Les représentants légaux disposent d’un droit de jouissance légal sur les comptes de leurs enfants âgés de moins de 16 ans. Comme le rappelle le Code civil, «l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur» (article 385).

À partir de 16 ans, de nouveaux droits s’ouvrent pour les adolescents

À compter de son seizième anniversaire, le mineur peut ouvrir un compte courant, disposer d’une carte bancaire et d’un chéquier. L’accord de ses représentants légaux reste nécessaire. L’enfant peut disposer librement des sommes inscrites sur son compte. Il peut également retirer les sommes figurant sur son Livret A, Livret jeune et LDDS, sauf si ses représentants légaux s’y sont opposés.

Comment ouvrir un compte pour mineur?

Dans une banque traditionnelle, il suffit de se rendre dans une agence et de suivre la procédure classique d’ouverture de compte. Un représentant légal doit également être présent. La carte d’identité de l’enfant, celle de son représentant légal et le livret de famille sont à présenter.

L’ouverture du compte courant pour mineur sur Internet n’est souvent possible que si un de ses représentants légaux possède déjà un compte dans la même enseigne. Toutefois, les néo-banques ont tendance à s’affranchir de cette règle. L’ouverture du compte se fait intégralement en ligne.

À savoir Avant 16 ans, un enfant peut posséder un compte bancaire et des produits d’épargne. Toutefois, il ne peut en disposer librement qu’après cet âge. Les banques proposent des offres spécifiques pour les mineurs. Celles-ci permettent aux parents de garder un œil sur leurs dépenses. Quel que soit l’âge de l’enfant (sauf en cas d’émancipation), ses représentants légaux sont responsables de ses éventuels découverts bancaires.

L’offre bancaire est innovante pour les jeunes

Les banques proposent des offres spécifiques destinées aux mineurs, avec des cartes de paiement soumises à autorisation préalable. Les banques dématérialisées proposent des applications dédiées, consultables par smartphone et permettant à l’enfant de maîtriser son budget. Les parents ont également leur mot à dire: ils peuvent bloquer temporairement la carte de paiement de leur enfant et modifier le plafond de ses dépenses autorisées.

Quels critères regarder pour bien choisir la carte bancaire de son adolescent?

Toutes les banques proposent aujourd’hui des cartes spéciales pour adolescent. Chacune a sa spécificité. Certaines sont proposées pour tous les âges, d’autres de 10 à 17 ans ou de 12 à 17 ans. Certaines sont sans frais de fonctionnement, mais avec des retraits payants. Des offres promotionnelles existent. Cela peut être, par exemple, 50 euros offerts lors de l’ouverture de compte. Comment s’y repérer? S’il existe des comparatifs en ligne, voici un rappel des principaux critères pour aider les parents à faire le bon choix. Mieux vaut: