Assurance-vie: quel intérêt pour les jeunes?

Pour vos économies l'assurance vie peut être un placement intéressant. En effet le taux du livret A a de nouveau baissé, passant à 0,5% au 1er février 2020 rendant ce placement moins profitable. En France, 38 millions de personnes disposent d'une assurance vie, avec 1 700 milliards d'euros d'encours. Même si vous êtes jeune avec peu d'économies ouvrir une assurance vie peut se révéler un geste malin. Voici pourquoi.

Assurance vie: un placement pour les jeunes?

Même si elle peut sembler être réservée à une certaine catégorie de la population plus âgée et plus aisée l'assurance-vie a en fait de réels arguments de son côté pour capter des publics jeunes. Première chose à savoir: ce n'est pas une assurance. L'assurance vie est un produit d'épargne comme les autres, contrairement à une assurance-décès, permettant à vos proches de toucher une importante somme d'argent si vous décédez de façon prématurée.

Assurance-vie: un placement risqué ou sécurisé?

Vous pouvez ouvrir une assurance vie dans la banque de votre choix. Il existe alors deux choix: le fonds en euros, offrant une garantie du capital (vous ne perdrez ainsi pas votre mise), ou les unités de compte, des placements pouvant être plus rentables, toutefois plus risqué car vous pouvez perdre de l'argent. À vous de voir si vous êtes plus joueur ou prudent quant à l'utilisation de votre épargne. Vous pouvez aussi faire le choix de placer une majorité de vos œufs dans le panier sécurisé, et une petite partie dans différents paniers, plus risqués, toutefois plus rémunérateurs... La moyenne du rendement du fonds en euros est d'environ 1,8%. Soit bien plus qu'un livret A ou même un PEL.

Retirez les fonds de votre assurance-vie au bout de huit ans afin de bénéficier d'une meilleure fiscalité

L'argent placé sur une assurance vie reste disponible à tout moment. Cependant l'idéal est d'attendre huit ans avant d'effectuer des retraits, afin de bénéficier d'une fiscalité moins lourde. En effet, durant les quatre premières années, si vous souhaitez retirer une somme, vous devrez régler à l'administration fiscale plus de la moitié des intérêts de versement. Au bout de huit ans, cela tombe à 24%, après un abattement de 4 600€ par personne. En résumé: vous paierez bien moins d'impôts sur les gains récoltés de votre épargne retirée.

Assurance vie: comment la gérer?

Une fois le placement ouvert, vous pouvez soit verser régulièrement de l'argent dessus, soit plus ponctuellement. À vous de gérer votre épargne, il n'y a pas de versement obligatoire minimum comme le PEL. Prenez l'habitude de verser régulièrement une somme, selon vos moyens, sur votre assurance vie. Ainsi vous pourrez vous créer une épargne sur le long terme, pour des projets importants: acheter une voiture, constituer un apport pour un projet immobilier...