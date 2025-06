Comment diversifier votre patrimoine avec des placements alternatifs

Femme jouant aux échecs (Crédits: Adobe Stock)

En 2025, de plus en plus d'investisseurs cherchent à s'affranchir des limites des marchés traditionnels pour explorer des solutions plus innovantes et potentiellement plus rémunératrices avec les placements alternatifs.

Pourquoi considérer les placements alternatifs ?

Les placements alternatifs permettent souvent de mieux répartir les risques de ses investissements en utilisant diverses classes d'actifs, en dehors des marchés financiers dits classiques.

Ils sont aussi généralement peu corrélés aux grandes tendances boursières. En période de turbulences et d'incertitudes sur les marchés, ils peuvent donc limiter les pertes et apporter une potentielle stabilité à votre portefeuille.

Les produits financiers alternatifs offrent aussi la possibilité d'obtenir des rendements potentiellement plus élevés, même si cela s'accompagne fréquemment d'un risque plus important. Ils offrent des opportunités de croissance spécifiques (et généralement de niche) que ne proposent pas les placements classiques.

Quels sont les risques des placements alternatifs ?

Les placements alternatifs sont souvent peu liquides. L'argent investi peut ainsi rester bloqué pendant plusieurs années, rendant difficile un retrait rapide.

Ils sont aussi plus complexes que les produits financiers classiques. Leur fonctionnement est parfois difficile à comprendre et moins transparent. Leur valeur peut ainsi être difficile à estimer précisément. Si vous deviez vendre rapidement votre investissement dans un placement alternatif, le prix obtenu pourrait ainsi être bien inférieur à la valeur affichée.

Un autre point à prendre en compte est que ces placements demandent souvent un investissement minimum élevé et ne sont pas accessibles à tous. De plus, chaque catégorie de placements alternatifs comporte ses propres risques. Par conséquent, ils ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs.

Les placements alternatifs potentiellement intéressants en 2025

Or et autres métaux précieux

L'or est depuis longtemps considéré comme la valeur refuge par excellence en période d'inflation, de crise financière ou de tensions géopolitiques. Il permet de protéger son capital, notamment grâce à sa faible corrélation avec les marchés. D'autres métaux comme l'argent peuvent également offrir des opportunités de croissance intéressantes, particulièrement grâce aux secteurs industriels et technologiques.

L'or a atteint en 2025 un nouveau record au-dessus des 3 490 $ l'once. Cependant, il est important de noter que les métaux précieux ne génèrent pas de revenus (comme des dividendes ou des coupons) et que leur prix peut fluctuer selon la demande, les politiques monétaires et les mouvements spéculatifs.

Crypto-monnaies

Les crypto-monnaies comme le bitcoin , l'Ethereum, les meme coins ou de plus petites monnaies numériques offrent un potentiel de rendement élevé et un accès à l'écosystème technologique de la blockchain en pleine expansion. Elles attirent par leur caractère décentralisé et innovant et peuvent même représenter une diversification audacieuse dans un portefeuille moderne.

Le Bitcoin a par exemple atteint un nouveau record historique en 2025 au-dessus des 109 800 $. Mais leur forte volatilité, l'absence de régulation dans certains pays et le risque de cyberattaques rendent cet univers particulièrement spéculatif et risqué.

Private equity

Le capital-investissement ou private equity permet de financer des entreprises non cotées, souvent innovantes et/ou à fort potentiel de croissance. Il offre des rendements potentiellement supérieurs à ceux des marchés boursiers si l'entreprise arrive à percer, notamment pour les investisseurs capables de s'engager sur le long terme.

Selon le baromètre de l'association France Invest, les investissements dans cette catégorie ont atteint 36,9 milliards d'euros en 2024 en France (+13 % par rapport à 2023). Malgré cette hausse des placements en private equity, il faut noter que votre investissement est généralement bloqué plusieurs années et que le risque de perte totale du capital existe, surtout si l'entreprise financée échoue.

Art

Le rapport Art & Finance 2024 de Deloitte révèle d'ailleurs un changement significatif dans les motivations d'achat d'œuvres d'art. Bien que l'attrait émotionnel reste la première raison pour 60 % des collectionneurs, la valeur financière est désormais la motivation principale pour 41 % d'entre eux, dépassant la valeur sociale (36 %) pour la première fois en plus de dix ans.

Cela souligne bien une tendance croissante vers des considérations économiques dans l'acquisition d'œuvres d'art. Cette catégorie d'investissement combine ainsi plaisir personnel, passion, soutien aux artistes et valeur financière. Certaines œuvres peuvent prendre de la valeur avec le temps, notamment si l'artiste gagne en notoriété. Cependant, la valeur d'une œuvre est subjective et la revente peut être longue et incertaine. De plus, les frais (expertise, assurance, conservation) peuvent être élevés.

L'importance de la diversification avec ce type d'investissements

Les placements alternatifs offrent des opportunités intéressantes pour diversifier un portefeuille au-delà des actifs traditionnels. En combinant plusieurs types d'investissements — or, crypto-monnaies, private equity, art, etc. — il est ainsi possible de lisser d'une certaine façon les risques spécifiques à chaque type de placements et de mieux résister aux chocs économiques ou aux cycles de marché.

Cette diversification est d'autant plus importante que chaque placement alternatif à ses propres contraintes : volatilité, manque de liquidité, complexité ou encore valorisation incertaine. Aucun de ces supports ne garantit à lui seul un équilibre optimal. C'est en les intégrant de manière complémentaire, selon son profil de risque et ses objectifs, que l'on peut tirer pleinement parti de leur potentiel.

Ainsi, la clé d'une stratégie réussie dans l'univers des placements alternatifs repose moins sur le choix d'un produit unique que sur une approche diversifiée, structurée et réfléchie.