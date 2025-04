Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Améliorer ses finances fait partie des bonnes résolutions de début d'années les plus souvent citées par les Français. Les néophytes en la matière pourront mettre en place un budget, ou encore investir l'argent qu'ils se contentent d'épargner. Pour les autres, déjà au fait sur l'investissement, pourquoi ne pas tenter de doper ses finances avec des actifs de diversification ?

En 2025, vous pourriez vous essayer à un placement qui vous est étranger ou une classe d'actifs sur laquelle vous n'avez jamais mis les pieds. En plus d'introduire une dose de diversification à votre portefeuille globale, vous pourriez aussi en booster le rendement. Focus sur 3 placements à essayer en 2025 !

Les crypto monnaies

Les crypto monnaies sont des actifs numériques basés sur un protocole informatique crypté. Leur fonction varie selon le token. À l'origine, les crypto monnaies avaient pour ambition sinon de remplacer, du moins de concurrencer les monnaies fiat. Mais elles sont de plus en plus perçues comme des objets de spéculation. Les meme coins, sans aucune utilité, sont d'ailleurs le symbole de cet appât du gain. Il n'empêche, toutes les crypto monnaies ne se valent pas et le projet derrière chaque token participe à la valeur du jeton. C'est d'ailleurs un élément à bien prendre en compte au moment d'investir en crypto monnaies.

Le marché des crypto monnaies bénéficie de perspectives favorables pour 2025. En effet, les crypto monnaies ont enregistré une hausse marquée en 2024, portée par le lancement d'ETF au comptant sur le bitcoin , l'Ether, mais aussi le halving du Bitcoin intervenu au mois d'avril 2024, avant de clore l'année en beauté avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, favorable aux crypto monnaies, qui a participé à faire passer la barre des 100 000 dollars au Bitcoin. La hausse devrait se poursuivre en 2025, portée notamment par la volonté de Donald Trump de déréguler les crypto monnaies et de constituer un stock stratégique de Bitcoins au niveau fédéral.

Les crypto monnaies permettent d'accumuler des gains considérables rapidement. Mais attention car le risque est aussi important que le potentiel de rendement est élevé. Notez aussi que cet actif de diversification est finalement de plus en plus corrélé aux valeurs technologiques. Enfin, nous tenons à souligner que de nombreuses arnaques et vols viennent fréquemment entacher la réputation des cryptos.

Décidé à passer le pas ? Assurez-vous de bien comprendre ce sur quoi vous investissez (projet derrière le jeton, type de blockchain, rendement potentiel, etc.). Constituez-vous un portefeuille diversifié de plusieurs crypto monnaies de nature différente (BTC, ETH, mais aussi stable coin, crypto moyennes, et pourquoi pas quelques petites crypto monnaies). Passez pour vos investissements par un intermédiaire de confiance comme un broker crypto disposant du statut PSAN. Soyez bien conscient des risques et investissez une (très) faible part de votre patrimoine.

Le crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier consiste à prêter son argent à des promoteurs immobiliers via une plateforme dédiée pour participer au financement d'un programme. C'est donc un moyen original de se positionner sur le marché immobilier, sans toutefois posséder un bien (ou une part de biens) puisqu'il s'agit en réalité de devenir le créancier d'un promoteur levant des fonds pour un programme.

Le crowdfunding immobilier comporte de très nombreux avantages. D'abord, le ticket d'entrée est très peu élevé : de l'ordre du millier d'euros, parfois quelques centaines d'euros. Ensuite, la durée d'investissement est aussi minime : les sous sont immobilisés environ 1 à 5 ans. Enfin, et c'est là l'avantage majeur, le rendement annuel moyen du crowdfunding immobilier avoisine les 10 %. Il y a aussi bien sûr quelques inconvénients : le capital n'est en aucun cas garanti et le risque de faillite existe. Vous pourriez alors ne pas récupérer les sous prêtés à l'échéance. Ce risque est cependant assez faible. Il existe toutefois un risque plus fréquent : le risque de retard, de plus en plus fréquent avec la tension sur le marché immobilier actuelle. Vous pourriez en effet récupérer les sommes prêtées avec un délai supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Mais les intérêts continueront à vous être versés pendant cette période.

La crise du marché immobilier pourrait doucement commencer à se résorber en 2025 compte tenu de la baisse progressive des taux initiée par la Banque Centrale Européenne. Mais il faudra vraisemblablement compter l'an prochain encore sur une augmentation des retards.

Vous voulez vous lancer dans le crowdfunding immobilier ? Attention à bien diversifier votre investissement. Mieux vaut investir 3 000 euros dans 3 projets différents de 3 plateformes différentes que 3 000 euros dans un seul projet. Ne traitez qu'avec des plateformes sûres, régulées, enregistrées auprès des autorités compétentes. Attention à bien veiller que les sous que vous placez peuvent être immobilisés plus longtemps que la durée d'investissement initialement prévu en raison des éventuels retards. Enfin, ne consacrez pas une part trop importante de votre patrimoine global à cet actif de diversification qui reste malgré tout risqué.

Le private equity

Le private equity est l'investissement dans des sociétés non cotées. Ces petites et moyennes sociétés, en cours de développement, présentent un potentiel de croissance très élevé mais le risque l'est tout autant.

Le principal avantage du private equity est en effet le potentiel de rendement. Selon France Invest, la performance moyenne annuelle du private equity sur 10 ans est supérieure à 13 %. Les investisseurs apprécient aussi le fait d'investir dans des actions assez peu sensibles aux fluctuations des marchés boursiers. On ne peut toutefois pas aller jusqu'à parler de décorrélation, le private equity étant également sensible au contexte macro-économique.

L'investissement en private equity comporte deux inconvénients majeurs : le risque qui pèse sur ce type d'investissement, les sociétés, le plus souvent en phase d'amorçage, n'ont pas encore fait leur preuve et le risque de faillite est bien présent, avec un risque de perte en capital significatif. Et l'accès difficile à cette classe d'actifs est aussi un frein pour de nombreux investisseurs. L'investissement en direct est compliqué et hasardeux puisqu'il nécessite des capitaux conséquents (au-delà de la centaine de milliers d'euros pour se diversifier en private equity) et de l'expérience, même de l'expertise sur l'analyse fondamentale de sociétés qui compte tenu du fait qu'elles ne sont pas cotées demeurent assez opaques. On pourra investir au travers de fonds comme les FCPR, FIP, FCPI, mais les frais dissuasifs de ces fonds et le piètre historique de performance ne plaide pas en leur faveur. Reste l'investissement dans des fonds de private equity spécialisés, via la gestion pilotée de certains robo advisors ou les supports en unités de compte de quelques assurances vie ou bien les actions de société de gestion de private equity.

En 2025, le private equity pourrait bien bénéficier de la baisse des taux qui entraînera une baisse de rendement des actifs plus risqués et donc rendra plus attractif les actifs risqués. De plus, les sociétés de private equity ont souvent recours au crédit pour financer leur développement et ce crédit, grâce à l'assouplissement monétaire en cours, sera moins cher.

Vous voulez vous lancer dans le private equity en 2025 ? Attention à bien sélectionner vos titres, en prêtant attention à la qualité du gérant dès lors que vous investissez dans un fonds ou dans des actions de sociétés de gestion de private equity. Veillez à ne pas investir une part trop importante de votre patrimoine global en private equity, en respectant votre profil de risque. Pensez aussi à bien diversifier votre investissement en private equity en investissant dans plusieurs fonds ou plusieurs sociétés de gestion. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour sélectionner les actifs les plus adaptés à votre profil et votre situation personnel.