Comment bien préparer la rentrée ?

Chaque année, l'approche de la rentrée scolaire est une source d'inquiétude pour nombre de parents. Comment équiper les enfants de pied en cap tout en garnissant leur cartable, sans grever un budget déjà fragilisé par les vacances ? Le marché de seconde main, en plein essor, est un réflexe adopté par de plus en plus de Français.

Comment bien pre?parer la rentre?e ? - iStock-nito100

Un nouveau modèle, plus économique et écoresponsable

Fournitures scolaires : des alternatives à la grande consommation

La plateforme Beebs, première application d'achat et de revente d'occasion pour l'enfant, avait déjà bénéficié des changements d'habitudes de consommation pendant les périodes de confinement. Cet engouement pour le secteur de seconde main s'est confirmé entre mai et juillet 2021. Tandis qu'au niveau national, le panier moyen de l'occasion est en progression de 5,2 %, la plateforme a observé pendant ces trois mois une augmentation de 10 % (et jusqu'à 12,3 % pour Paris). Quelque 250 000 parents ont fait le choix de passer par cette application pour choisir parmi plus de 250 000 références (vêtements, produits neufs de consommation courante, équipements de puériculture, etc.), mais aussi pour revendre les articles qu'ils n'utilisent plus. Cette tendance, qui semble donc s'inscrire dans la durée, va bien au-delà de la volonté d'alléger le budget et de faire des économies. Elle est aussi - et peut-être surtout - motivée par des préoccupations environnementales et par une volonté de s'engager dans une démarche écoresponsable. L'accessibilité du digital et l'apport des nouvelles technologies n'ont fait que soutenir et renforcer une impulsion qui était déjà en marche. Ce mouvement, quelque peu dévalorisé dans le passé, a gagné en crédibilité et a acquis en peu de temps ses lettres de noblesse. On peut désormais qualifier de "tendance" ce nouveau modèle de consommation au goût du jour.Pour les adeptes du non digital, d'autres solutions existent pour réduire le coût écologique de la rentrée. Il est possible de se procurer fournitures scolaires, vêtements ou équipements divers dans des déclinaisons plus vertes. Des marques responsables ont œuvré en ce sens, telles que Eco Buro ou Esprit recycle, qui proposent des fournitures de bureau (dont les grands polluants tels que stylos, encre ou colle) en version écologique. Citons également les marques vertueuses Coq en pâtes (vêtements et accessoires de mode), Un bureau sur la terre (matériel de bureau), ou encore Ekobutiks (jouets, peluches ou fournitures scolaires adaptées aux plus petits). Côté porte-monnaie, des structures telles qu'Emmaüs proposent des bons plans susceptibles de soulager les petits budgets, mais aussi les autres, dont les priorités s'orientent vers des dépenses plus attractives. L'association, qui bénéficie de dons ou d'invendus à prix cassés des grandes enseignes, propose ses fournitures scolaires avec une réduction d'au moins 30 %, ou sous forme de lots à moitié prix. Ce geste honorable participe à la fois à un acte solidaire, en aidant les familles à faibles revenus, et à une action anti-gaspillage, en évitant la destruction des produits invendus. Pour bénéficier de l'opération "Fournitures scolaires Emmaüs", il suffit de consulter le site de l'association pour savoir quelle est l'antenne participante la plus proche.