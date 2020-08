Qui dit été dit envie de plonger en mer ou dans la piscine. Mais combien coûte une piscine à l'année ? Nous répondons à cette question.

Il y a piscine et piscine...

Le coût d'entretien d'une piscine

En résumé

Après le confinement, les Français se sont rués sur les piscines et les ventes ont triplé (selon la Fédération des Professionnels de la Piscine). Mais il existe différentes sortes de piscines. Les fameuses piscines coquillages pratiques pour que les tout-petits barbotent coûtent de 15 à 30 euros en moyenne. Des piscines hors sol d'une valeur de 100 à plus de 1 000 euros sont également commercialisées. Enfin, il existe les piscines enterrées/hors sol non démontables aux dimensions variées.Quand on souhaite équiper son bien d'une piscine, plusieurs éléments sont à prendre en compte et le budget annuel dédié à l'entretien de cette dernière en fait partie. Selon la FFP, l'entretien annuel d'une piscine représente entre 12 et 15 euros par mètre cube. Pour une piscine de 45 mètres cubes, cela représente un budget annuel de 540 à 675 euros. Il faut ajouter à cela le remplacement des éléments défectueux. Pour le liner par exemple (revêtement de protection), il faut compter de 2 000 euros à 3 000 euros de travaux (à ne faire « que » tous les 15-20 ans). Les impôts sont également à prendre en compte. « Une piscine enterrée dans le sol ou hors sol [...] si elle ne peut être déplacée sans la démolir, constitue un élément d'agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière » rappelle Bercy dans l'article 1381 du Code Général des Impôts. La présence d'une piscine non démontable augmente de 5 à 10 % le montant de la taxe foncière.Une piscine coûte entre 1 500 et plus de 150 000 euros à l'achat. À ces prix s'ajoutent divers éléments : L'eau : pour un bassin de 40 mètres cubes, un remplissage coûte entre 80 et 200 euros ; La filtration de l'eau : environ 300 euros par an ; Le chauffage : environ 150 euros annuels ; Les produits : environ 150 euros par an ; L'achat d'un robot nettoyeur : en moyenne 450-2 000 euros ; La taxe foncière qui augmente de 5 à 10 % ; La taxe d'aménagement, « impôt local perçu par la commune, le département et la région sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments que vous pouvez faire sur votre terrain dès lors qu'elles nécessitent une autorisation d'urbanisme ». On arrive à un total annuel de 1 000 euros en moyenne voire plus... Notez que l'article 1383 du Code général des impôts explique que « les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ».