Combien coûte un DPE ? / iStock.com - -Albachiaraa-

Qu'est-ce que le DPE ?

Le DPE, obligatoire depuis 2006 pour la vente et 2007 pour la location, évalue l'impact environnemental d'un logement en mesurant sa consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. Son objectif est de renseigner le nouvel occupant (acquéreur ou locataire) sur la performance énergétique du logement et de le sensibiliser à la transition écologique. Il concerne tous les biens immobiliers équipés d'un moyen de chauffage et cible le chauffage, l'eau chaude sanitaire, voire la climatisation. Il est obligatoire lors de la vente d'un logement existant ou d'une construction neuve, d'un achat sur plan ou encore dans le cadre de travaux d'agrandissement ou d'une location. Le DPE doit être réalisé par le propriétaire vendeur ou bailleur avant la transaction, afin de pouvoir être remis à l'acheteur au moment de la promesse de vente ou au locataire lors de la signature du bail. Depuis 2010, il doit obligatoirement être transmis à l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) dans le but de réaliser des études statistiques. Depuis 2011 enfin, les agences immobilières sont tenues d'afficher l'étiquette énergie du DPE.

Quel est le contenu du DPE ?

Le DPE inclut un descriptif du logement ou du bâtiment, qui comporte un certain nombre d'informations obligatoires : surface, orientation, matériaux, moyens de chauffage et de production d'eau chaude, etc. Il indique la quantité d'énergie nécessaire par équipement, en se basant sur les dépenses engagées au cours des trois dernières années, ainsi que le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Cette évaluation est relative, puisqu'elle varie en fonction des comportements de chaque foyer. Concrètement, le DPE est composé de deux étiquettes, classées de A à G : l'étiquette énergie (consommation d'énergie primaire) et l'étiquette climat (quantité de gaz à effet de serre, ou GES). Dans les deux catégories, les lettres sont associées à des couleurs pour un meilleur repérage.

Combien coûte un DPE ?

Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel habilité par le COFRAC (Comité français d'accréditation). Le tarif des DPE n'étant pas encadré, le diagnostiqueur a toute liberté pour fixer ses prix. Le coût dépend également d'autres critères tels que le type de bien évalué (maison ou appartement), sa surface, sa localisation et son système de chauffage. Il est donc conseillé de demander plusieurs devis pour comparer les tarifs. Selon l'ADEME, le coût moyen d'un DPE en 2024 se situe entre 100 € et 250 € selon le type et la superficie du logement. La prise en charge des diagnostics (dont le DPE) par l'agent immobilier peut être négociée dans le cadre d'un mandat de vente. Le notaire déduira alors le prix du DPE de la commission reversée à l'agent. Dans certains cas, les propriétaires peuvent faire l'économie du DPE. C'est le cas si la durée d'occupation du logement est inférieure à quatre mois par an, si la surface du logement est de moins de 50 m2 et si le logement ne dispose pas d'un système de chauffage fixe (ou s'il ne dispose que d'une cheminée à foyer ouvert).